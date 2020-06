Une invitation à voyager en vous-même

Ce devait être un voyage, une croisière ou un pèlerinage en forme de rêve, celui que Nadine Laplante et son père Gilles, âgé de 85 ans, cultivaient depuis un certain temps, qui devait se concrétiser là, maintenant, et qui ne s’est pas réalisé à cause de… vous savez quoi. Une fois la déception encaissée, on s’est dit qu’il n’était «pas nécessaire de se déplacer pour avancer».

Cette idée-là était déjà en suspens, remarquez. Elle n’attendait finalement que le coup du sort pour se matérialiser sous la forme d’un guide appelé Escale avec soi-même que le père et la fille vous proposent en vous invitant à prendre un moment d’arrêt pour réfléchir sur vous-même et la vie que vous menez.

Suivez le capitaine

«C’est une sorte de carnet de voyage qui invite à la réflexion quant à nos objectifs de vie et la manière de les atteindre», résume Nadine Laplante, une infographe de Blainville qui a réalisé ce document avec l’aide de son conjoint, André Loyer, directeur artistique et stratégiste en communication, et de leur fils Alexandre, producteur multimédia.

Il a résolument la gueule de l’emploi, le Thérésien Gilles Laplante y incarne photographiquement un personnage appelé Capitaine G. Liner, lequel vous invite à prendre part à ce voyage au cœur de vous-même, à vivre dans la gratitude, à briller par votre talent et à saisir le moment présent. Il sera votre guide et vous donnera la marche à suivre à travers 15 escales qui se veulent autant de moments d’observation et de questionnement sur vous-même.

Concrètement, on parle d’un carnet illustré de 48 pages dans lequel on vous invite à colliger des réflexions quotidiennes tout en méditant sur les pensées formulées par le Capitaine ou encore celles qu’il vous sert en les empruntant à différents auteurs.

L’envie de partager

«On en a fait un personnage inspiré de mon père et de sa philosophie, auxquels on a ajouté des enseignements acquis à travers des formations liées à l’accomplissement de soi», de dire Nadine Laplante, dont le paternel vous invite par ailleurs à regarder la vie avec les yeux du cœur, particulièrement en cette période propice à la réflexion.

«Les gens pourraient en profiter pour faire ce genre de voyage-là. On ne sait jamais qui se peut nous arriver», de dire Mme Laplante qui soumet qu’on peut transformer les éléments négatifs de notre vie et en faire quelque chose de constructif. «C’est ce qu’on a fait et on voulait le partager avec les gens», dit-elle.

Pour en savoir davantage sur le guide et vous procurer gratuitement la version allégée de 22 pages (cinq escales), rendez-vous au [destination-1.com].