«Une image fidèle de la situation de notre Ville», dit Marlene Cordato

La mairesse de Boisbriand, Marlene Cordato, était heureuse de déposer les états financiers de la Ville, le 2 juin, à l’issue de l’exercice 2019. La Ville affiche un excédent de fonctionnement de 9,4 M$.

«Le rapport rend une image fidèle de la situation de notre Ville. Les résultats sont le fruit d’un travail rigoureux. Je ne peux que me réjouir de la bonne santé financière de la Ville, ce qui nous aidera à passer au travers de la crise actuelle et nous permettra de mieux faire face à l’après COVID-19 », a indiqué Mme Cordato dans un communiqué de presse acheminé aux médias avant d’expliquer que ce surplus de quelque 9 M$ comprend notamment des revenus en hausse de 6,8 M$, provenant majoritairement des droits de mutation (4,9 M$), et une diminution générale des dépenses de l’ordre de 2,6 M$.

Il a déjà été décidé qu’une partie de ce surplus, soit 5 M$, servira à la création d’une réserve pour payer des projets identifiés au Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023.

Agilité, prudence innovation

Selon la mairesse Cordato, malgré ce surplus dégagé, la Ville doit continuer d’agir avec circonspection dans les mois à venir.

«Agilité, prudence, innovation… seront les mots de l’heure. Il faudra aussi consacrer temps et énergie au développement économique. Tous les paliers de gouvernement, incluant les municipalités, seront au cœur de la relance économique au Québec. Si nous voulons aller de l’avant, nous devrons agir », concluait-elle.

Soulignons que l’endettement de l’ensemble des contribuables s’élève aujourd’hui à 81 M$, en baisse de 1 150 000 $ en 2019 et de 27,7 M$ par rapport à 2009. En dix ans, le taux d’endettement est passé de 4,44 % à 2,13 %.

Les états financiers 2019 sont disponibles sur le site Internet de la Ville au www.boisbriand.ca.

Commentaires Facebook retirés

Dans une lettre ouverte qu’il a faite parvenir au journal [disponible sur le nordinfo.com, dans la section «lettre ouverte»], le fondateur et chef de Coalition Boisbriand, Aymeric St-Marseille reproche notamment à Mme Cordato «de contrôler l’information» depuis le début de la pandémie.

«Avant la pandémie, écrit-il, entre autres, un citoyen qui souhaitait poser une question au conseil de ville devait retourner à sa place avant que la mairesse ne lui réponde, dans le but d’empêcher tout dialogue. Depuis la pandémie de coronavirus, c’est pire. Les citoyens n’obtiennent plus aucune information et les questions posées durant le conseil de ville virtuel sont minutieusement sélectionnées.»

M. St-Marseille s’indigne notamment du fait que certains commentaires d’Internautes sur la page Facebook de la Ville de Boisbriand, qui lui sont moins favorables, semblent être retirés par son gestionnaire, ce qu’a confirmé la Ville.

«Si certains usagers de la page Facebook de la Ville ont vu leur commentaire être supprimé, répond Marlene Cordato, c’est simplement en raison de leur non-conformité à la Netiquette en vigueur. En aucun temps les commentaires à caractère haineux, racistes, violents, méprisants, intimidants et les commentaires portant atteinte à la réputation des citoyens, des employés et des élus ne sauraient être tolérés.»