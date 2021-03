Une histoire amoureuse tourne mal à Rosemère

Une histoire amoureuse impliquant directement trois personnes a mal tourné quand la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) a dû intervenir en fin de semaine dernière, afin d’enquêter sur les circonstances entourant une introduction par effraction et une agression armée survenues dans une résidence de la rue Northcote, près de la rue Cedar.

Le tout est déroulé le samedi 6 mars dernier, entre 7 h 30 et 7 h 45. Alertés vers 7 h 40, les policiers sont rapidement intervenus, ce qui a permis d’appréhender deux suspects, l’un âgé de 20 ans, l’autre de 22 ans, à proximité des lieux de l’événement, selon les informations fournies à votre hebdo NORD INFO par la RIPTB.

Les deux jeunes hommes ont immédiatement été détenus durant le restant du week-end, ont été interrogés par des enquêteurs et ont finalement comparu, lundi dernier, au palais de justice de Saint-Jérôme pour répondre à des accusations d’introduction par effraction dans un résidence et d’agression armée.

Des blessures importantes

La victime, âgée de 20 ans, a été blessée de «façon importante» au haut du corps et à une main après avoir été tabassée à l’aide d’objets contondants par ses deux agresseurs. Elle a été prise en charge par les ambulanciers et on ne craint pas pour sa vie.

Un périmètre de sécurité a été érigé le jour même dans le secteur pour permettre aux policiers d’enquêter et d’en savoir davantage sur ces deux évènements. Également, des témoins ont été interrogés. Les premières informations laissaient croire que les trois jeunes adultes en cause auraient un lien entre elles; ce qui a par la suite été confirmé par la CCITB, disant qu’une histoire amoureuse ayant pris une «ampleur dramatique»est reliée à ces évènements

«On veut rassurer la population car on ne parle d’ici d’un cambriolage dans une résidence qui aurait été ciblée au hasard. On ne veut pas que les gens ne se sentent pas en sécurité. Il y a vraiment un lien entre les personnes impliquées», a tenu, enfin, à préciser samedi la sergente Karine Desaulniers.

Enfin, mentionnons que l’enquête se poursuit toujours dans cette affaire.