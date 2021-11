Une « Grande mise à jour » pour le Parti citoyen

Le 7 novembre prochain, « nous convions les citoyens à voter pour notre équipe qui, remplie d’expertises diversifiées, est celle qui est capable de réaliser la Grande mise à jour dont notre municipalité a besoin ».

C’est ainsi que nous voulons faire de Sainte-Thérèse une ville beaucoup plus transparente, qui informe, implique et consulte ses citoyens. Une ville qui priorise la qualité de vie dans son développement et qui simplifie la vie des citoyens quand ils ont des travaux de rénovation à faire. Une ville plus fluide, grâce à un plan de décongestion routière. Une ville responsable, qui règle les problèmes urgents, comme les crues de la rivière aux Chiens. Une ville qui donne l’exemple en matière d’accessibilité universelle, en adaptant la Maison Lachaîne pour les personnes à mobilité réduite. Une ville qui se soucie des personnes vulnérables et qui construit des logements abordables, en augmentant le budget dédié à ces fins. Une ville avec du cachet, grâce à un style architectural harmonieux, des terrasses, des saillies de trottoir, des fresques à saveur historique et sa rivière retrouvée. Une ville verte, qui dépollue ses plans d’eau, comme les étangs du parc du Jardin des Sources. Une ville familiale dynamique, grâce à une Commission jeunesse et une Commission des sports et des loisirs. Une ville plus sécuritaire, grâce à un plan de réduction de la criminalité et des méfaits. Et une ville mieux gérée, qui s’assure que chaque dépense soit nécessaire et bien dépensée. C’est à cette Grande mise à jour que nous convions les citoyens le 7 novembre prochain.