Une gestion « réaliste et responsable » pour Liza Poulin

Entourée de Stéphane Bertrand et de Jean-François Pinard, respectivement candidats dans les districts d’Alençon et Henri Dunant, la cheffe du Vrai Blainville et candidate à la Mairie, Liza Poulin, a annoncé, vendredi, les engagements de sa formation politique en matière de finances publiques et de développement économique.

À l’instar de plusieurs partis politiques municipaux à travers le Québec, une administration dirigée par Liza Poulin misera sur une taxation « réaliste et responsable ».

« Si les résultats financiers de la ville et les variables économiques sont favorables, notre équipe appliquera un gel de taxation. Dans l’éventualité où un ajustement du compte de taxe serait à considérer, les contribuables seront certains qu’il se fera sous le niveau de l’indice des prix à la consommation. C’est une approche à la fois vigilante, transparente et responsable qui vise avant tout à respecter la capacité de payer des contribuables et à poursuivre notre offre de services exceptionnels », a déclaré l’aspirante-mairesse.

Pour une bonne gestion à long terme

Pour le candidat Jean-François Pinard, cet engagement est réfléchi en considération des générations futures. « Après une phase de croissance importante, la Ville arrivera à maturité dans son développement et nous devons dès maintenant planifier les 20 prochaines années. Notre équipe serait très inconfortable de gérer la ville en fonction d’un mandat de 4 ans! » C’est également dans cet optique de saine gestion des fonds publics que l’administration de l’Équipe Liza Poulin injectera des sommes dans des fonds de prévoyance relatifs au changements climatiques et aux infrastructures.

Une administration dirigée par Liza Poulin, s’engage par ailleurs à poursuivre les investissements dans le fonds de développement économique, réinvestir dans le Programme d’aide financière aux entreprises (PAFE) et revoir les critères d’admissibilité dans un effort de relance post-COVID en soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) du territoire.

On souhaite aussi tenir une consultation auprès des entreprises du territoire dans le but d’élaborer une politique sur le développement économique, réaliser un plan de développement de l’offre commerciale sur le boulevard du Curé-Labelle, poursuivre les initiatives financières afin d’encourager et soutenir la rénovation domiciliaire et commerciale, établir un processus de budget participatif ainsi qu’un plan de mobilisation citoyenne.

« Avec ces engagements concrets et responsables, nous visons à maintenir des finances publiques saines qui nous permettront de fournir aux Blainvilloises et Blainvillois des services de qualité tout en respectant leur capacité de payer. C’est une vision à long terme, réaliste et ambitieuse que nous proposons à la population », a conclu le candidat Stéphane Bertrand ».

