Une formule à distance pour la Journée Ville fleurie à Bois-des-Filion

Ayant connu un grand succès l’an dernier, la Ville de Bois-des-Filion annonce le retour de la Journée Ville fleurie, édition «à distance».

À défaut de pouvoir organiser l’événement en bonne et due forme aux Ateliers municipaux de Bois-des-Filion, la Ville opte à nouveau pour une livraison à domicile de plantes ou fleurs annuelles, avec ou sans sacs de compost. Le maire, Gilles Blanchette, invite les Filionois à s’inscrire à cette distribution spéciale d’ici le 21 mai. Le formulaire est disponible en ligne au [villebdf.ca/ville-fleurie].

La distribution aura lieu les 29 et 30 mai par les membres du conseil municipal, ainsi que les employés de la Ville. Les mesures de santé et sécurité émises par le gouvernement seront respectées en tout temps.

Veuillez noter que cette distribution est réservée aux résidents de Bois-des-Filion uniquement. Les quantités sont limitées, une seule inscription par résidence. Premiers inscrits, premiers servis!

Le comité Ville fleurie à la recherche de bénévoles

Cette année, le comité Ville fleurie est à la recherche de deux nouveaux bénévoles pour participer à ses activités. Ceux-ci seront appelés à faire le tour des rues d’un secteur donné, afin d’identifier les plus beaux arrangements paysagers (début à mi-août environ), à participer à quelques réunions afin de sélectionner les finalistes et les gagnants du concours et à préparer la salle en vue de la soirée de remise de prix qui aura lieu en octobre (à valider pour 2021 selon les mesures sanitaires en vigueur).

Vous êtes un horticulteur amateur ou adorez les fleurs? Soumettez votre candidature en envoyant vos coordonnées et un bref aperçu de votre expérience par courriel à ville@villebdf.ca.