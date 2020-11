Une «fichue de belle soirée» en perspective!

Pas besoin de parler très très longtemps de la Fondation Hôpital Saint-Eustache pour qu’Emmanuel Auger s’enflamme et fasse état des bienfaits que celle-ci apporte à la population des Basses-Laurentides. Et c’est pourquoi le comédien natif de Bois-des-Filion n’a pas hésité à accepter d’être derrière le micro pour animer, avec sa fille Daphnée, la «soirée Ding Don$ - La Fondation s’invite dans ton salon» qui aura lieu de façon virtuelle, le vendredi 4 décembre prochain.

«Mes trois enfants sont nés à l’Hôpital de Saint-Eustache. Mon cousin travaille là comme anesthésiste. C’est sûr que j’ai un attachement particulier pour l’Hôpital de Saint-Eustache. C’est mon hôpital, et c’est toute la population qui profite, et depuis des années, des bienfaits de la Fondation Hôpital Saint-Eustache [NDLR: depuis plus de 30 ans, près de 20 M$ ont été remis à l’Hôpital de Saint-Eustache par la Fondation]. Un jour ou l’autre, on va avoir à y aller, si ce n’est pas déjà fait. La Fondation est là pour donner des outils aux médecins et aux infirmières qui auront à s’occuper de nous», d’indiquer celui qui est «ami» de la Fondation Hôpital de Saint-Eustache depuis 15 ans.

Deux générations à l’animation

Cette année 2020 plutôt particulière a bien évidemment obligé la Fondation Hôpital Saint-Eustache à annuler plusieurs de ses activités de financement, mais aussi d’en imaginer de nouvelles, comme cette «soirée Ding Don$». Cette activité sera l’occasion de savourer un souper gastronomique 4 services livré à la maison, de mettre sous les projecteurs les héros 2020 de la Fondation, d’entendre de touchants témoignages, de participer à un encan virtuel et même… de tasser les chaises et les meubles pour danser en fin de soirée, à partir de 22 h!

«Mon rôle et celui de ma fille Daphnée sera d’assurer un lien entre tous les segments de cette soirée, de rendre cela dynamique et que les gens aient le plus de plaisir possible en notre compagnie. Comme j’anime déjà une émission avec ma fille [Tel père, telle fille, à MaTV], on a déjà une symbiose à ce niveau. Ma fille a 23 ans, nous sommes donc de deux générations différentes; et ça rappelle qu’il n’y a pas d’âge pour être malades et utiliser les services de l’hôpital», de poursuivre Emmanuel Auger, assuré que les gens, qu’ils souhaitent nombreux, passeront une «fichue de belle soirée».

Pour participer

Si on ne peut plus réserver un repas pour cette soirée, il est cependant possible d’y prendre part en versant un don de plus de 25 $ qui permettra de recevoir, quelques jours avant la tenue de l’événement, le lien pour visionner la soirée en direct.

On pourra aussi participer à l’encan mobile qui s’ouvrira en ligne, dès le 30 novembre prochain, pour se poursuivre jusqu’au 4 décembre. On pourra y accéder via le [http://fondationhopitalsainteustache.encanweb.ca].

Pour des renseignements additionnels ou pour verser un don de 25 $ et plus, il suffit d’appeler au 450 473-6811, poste 42351, ou se rendre sur le [https://www.fondationhopitalsainteustache.com].