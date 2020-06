Une Fête nationale réinventée

La pandémie et les restrictions sévères concernant les rassemblements ne doivent pas décourager les citoyens de célébrer cette année la Fête nationale d’une façon différente, estime la Société nationale des Québécoises et Québécois (SNQ) des Laurentides.

L’organisme, qui supervise habituellement les festivités dans une quarantaine de sites à travers la région, invite la population à organiser, les 23 et 24 juin, des fêtes de jardin, de balcon, de galerie, de trottoir, de piscine, de parc, dans le respect des consignes et au son de la musique des artistes québécois.

Est aussi venu le temps de pavoiser ses galeries, fenêtres et balcons du drapeau ou des couleurs bleu et blanc du Québec… Il y aura tirage de cinq masques de protection lavables, ornés d’une fleur de lys brodée, d’une valeur de 12 $ parmi les personnes qui transmettront, avant le 28 juin, une photo de leur pavoisement à l’adresse suivante: evenements@snq-laurentides.quebec.

La fête, ça se partage

De plus, les 23 et 24 juin, la SNQ des Laurentides invite les citoyens à photographier et filmer, sur leurs appareils cellulaires, leurs réjouissances et à les partager avec leurs amis dans les médias sociaux.