Une fête familiale sous le thème de l’halloween

C’est au Centre multisports de Rosemère, les 30 et 31 octobre prochains, que le Week-end couleurs et saveurs aura lieu. Plus de 150 artistes-peintres, sculpteurs, artisans, auteurs, producteurs et artisans du terroir et agroalimentaires, fromagers, vignobles, cidriers, microbrasseurs et « foodtruck » se réuniront dans le cadre d’un événement rassembleur et ludique dont une partie des profits seront remis aux trois grands hôpitaux pour enfants de Montréal (Hôpital Sainte-Justine, Montreal Children Hospital et Hôpital Shriners pour enfants).

Plusieurs personnalités publiques, artistiques et gens des médias seront aussi impliquées à titre d’ambassadeurs dans la promotion de l’évènement.

Quelques partenaires locaux importants, dont le la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère a déjà annoncé une participation majeure, qui en fait le partenaire officiel, ont signifié leur intention de s’associer à l’événement. L’Externat Sacré-Coeur est aussi associé à l’événement.

Le dimanche, jour de l’halloween, quelques exposants seront déguisés et d’autres attendront les enfants avec des bonbons et friandises. Une visite familiale au week-end couleurs et saveurs sera donc une belle façon de commencer la journée autant pour les petits que pour les grands qui pourront déguster les produits d’ici.

La vaste superficie du terrain de soccer permettra aussi de respecter toutes directives et recommandations de la Direction de la santé publique du Québec dont la distanciation physique. Des bornes pour la désinfection des mains seront aussi disponibles tant à l’entrée qu’à quelques endroits sur le site. Compte-tenu du fait que l’événement se tiendra à l’halloween….Le port du masque sera obligatoire! Le passeport vaccinal sera aussi exigé à l’entrée.

Un week-end à ne pas manquer. Le public est invité à y participer gratuitement.