Une féérie de Noël réinventée à Rosemère

Le maire Eric Westram tient à rassurer petits et grands; le père Noël sera à Rosemère cette année malgré la situation que l’on connait. En effet, la Ville propose une panoplie d’activités diversifiées et innovantes pour les festivités de Noël.

«En 2020, notre équipe a fait preuve d’une grande ingéniosité afin de proposer aux Rosemèrois une nouvelle programmation virtuelle et de nombreux services de soutien. Pour les festivités des fêtes, elle s’est vraiment surpassée. Cette année, au lieu de vous déplacer vers le père Noël, c’est lui qui ira vers vous. Le père Noël sillonnera plusieurs rues de la ville et son parcours sera géolocalisé afin que vous puissiez suivre virtuellement ses traces. Nous profiterons également du parcours du père Noël pour amasser les denrées non périssables et les dons pour notre traditionnelle guignolée. Pour les familles moins bien nanties de la région, ce petit geste fait toute la différence pour eux. Je vous invite à donner généreusement», a souligné M. Westram.

Défilé du père Noël et guignolée – 5 et 6 décembre

Le père Noël défilera dans plusieurs rues de Rosemère les 5 et 6 décembre. Les tout-petits pourront le saluer et les résidents sont invités à laisser un sac de denrées, qui sera récupéré par les élus lors du défilé, pour la traditionnelle guignolée en bordure de rue. Le trajet en temps réel sera diffusé au [www.ville.rosemere.qc.ca]. Ainsi, pour ceux dont le défilé ne passe pas devant leur résidence, il sera possible de se rendre dans une rue située à proximité afin d’éviter des rassemblements et assurer une distanciation sociale.

Rencontre virtuelle avec le père Noël en famille – 12 et 13 décembre

Les 12 et 13 décembre, les familles pourront rencontrer le père Noël en mode virtuel par l’entremise de la plateforme Zoom. Les enfants pourront alors lui faire part de leurs demandes dans le confort de leur foyer. Pour s’inscrire à cette rencontre virtuelle, il faut faire parvenir un courriel à loisirs@ville.rosemere.qc.ca avec un numéro de carte citoyen valide. Les inscriptions sont acceptées dès maintenant et il faut faire vite, car les places sont limitées.

Décor féérique au parc des Pionniers

De plus, de magnifiques décorations orneront le parc des Pionniers dès le 27 novembre. À voir!

Spectacle de projection illusionniste devant la bibliothèque

Finalement, un court spectacle de lumières se tiendra sur la devanture de la bibliothèque municipale du 14 au 20 décembre, entre 17 h et 21 h, pour le plaisir de tous,

L’équipe de la bibliothèque municipale invite, par ailleurs, les citoyens à visiter son site Web afin de demeurer à l’affût des diverses activités proposées dans le cadre des festivités des fêtes. Plusieurs contes au programme, des exercices de Noël pour les jeunes à emporter, des DVD à emprunter (sac de popcorn en prime!), bricolages et bien plus encore.