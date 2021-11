Une équipe « expérimentée et bilingue » pour le Collectif Avenir Rosemère

Ce que le Collectif Avenir Rosemère propose à la population c’est d’abord de protéger 88.5 % de l’ancien golf, soit près du double de l’offre de l’administration en place, la revitalisation du secteur commercial et du coeur villageois dans le but de maintenir une taxe résidentielle au plus bas niveau possible, la connexion au réseau cyclable régional… Le tout dans un cadre de saine gestion des finances publiques.

Essentiellement, le Collectif Avenir Rosemère agira en toute transparence et la population sera informée et consultée au besoin.

Pierre-André Geoffrion, candidat à la mairie de Rosemère pour le Collectif Avenir Rosemère ajoute: « Nous voulons redonner la ville aux citoyens en toute transparence. Un espace vert protégé peut générer des revenus et le développement planifié et durable de la bande commerciale sur le boulevard Labelle augmentera le ratio des revenus commerciaux. Cela contribuera à maintenir au plus bas les taxes résidentielles. »

De toute façon, l’avis du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation mentionne que la proposition de l’équipe du maire sortant et de la MRC de Thérèse-De Blainville n’est pas conforme aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et de transport. Selon le Ministère, les changements d’affectation et les projets résidentiels d’envergure risquent d’aggraver les problématiques de circulation déjà existantes.

« Un tel développement créerait une pression insoutenable sur le réseau routier environnant, déjà à capacité, sans parler des milieux humides et des infrastructures publiques qui ne pourraient tolérer la surcharge occasionnée par ce développement. Notre approche mise plutôt sur la valorisation des espaces vacants, 26,91 hectares, selon le schéma d’aménagement de la MRC. Nous sommes également motivés à mettre en place le tracé proposé par Vélo Québec en 2019 concernant l’axe cyclable Nord-Sud. Il faut offrir des aménagements efficaces et sécuritaires pour contribuer aux saines habitudes de vie pour la population et l’environnement, il est plus que temps que Rosemère se connecte aux réseaux cyclables des villes mitoyennes », ajoute Pierre-André Geoffrion, un cycliste et triathlète accompli.

Ces objectifs s’inscrivent d’ailleurs dans un plan de saine gouvernance et d’optimisation de l’utilisation et de l’allocation des fonds publics. En effet, les données recueillies par le Collectif démontrent que la conservation du site de l’ancien golf en espace vert est un exercice qui sera à terme plus rentable pour les rosemèrois.es qu’un développement résidentiel, tout en leur assurant le maintien de la qualité de vie enviable dont ils jouissent déjà. Les recettes fiscales du secteur commercial revitalisé s’ajouteront à cette plus-value, tout comme l’analyse des processus administratifs de la ville, de la sous-traitance et l’optimisation des services municipaux, aideront Rosemère à rester toujours à la fine pointe de l’efficacité.

« Mon équipe et moi sommes engagés à offrir à nos concitoyen.nes une alternative verte, rigoureuse, transparente et un plan de développement durable basé sur une vision prospère de la ville à long terme: Conserver les milieux naturels, le golf et nos acquis fiscaux, Améliorer la qualité de vie communautaire et Rendre la mobilité active et fluide. ».