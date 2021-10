Une équipe de cœur, une équipe en or

Avec tout près de 80 établissements d’enseignement sous sa gouverne et des dizaines de postes à pourvoir, le recrutement est un défi majeur pour le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI). Oeuvrant en arrière-scène, une petite équipe – mais ô combien dynamique – qui travaille avec cœur et fait montre d’une grande créativité dans le but d’attirer de nouveaux candidats.

On les devine bien occupées. Au cours de la dernière année scolaire, les membres de l’équipe du recrutement ont réalisé 2 592 entrevues virtuelles, pour une moyenne de 50 par semaine, ce qui a permis l’embauche de 1 531 nouveaux employés au CSSMI. Les chiffres sont impressionnants et c’est une cadence qui se maintient depuis la rentrée et qui se maintiendra dans le futur, car la clientèle du CSSMI est en hausse.

« On n’arrête jamais, car il y a toujours un besoin », souligne Karine Tousignant, coordonnatrice de l’équipe de dotation. Celle-ci est entrée en fonction en février 2020, juste avant la pandémie. Les défis se seront révélés nombreux depuis, mais lui auront permis de brillamment mettre de l’avant ses 15 années d’expérience en acquisition de talents et en ressources humaines.

Il en est de même pour l’ensemble de son équipe, qui a dû redoubler d’ardeur et d’inventivité dans ce contexte bien particulier.

Entrevues virtuelles, Flash Emploi et plus encore

Les entrevues virtuelles se sont très rapidement imposées au calendrier. De belles initiatives ont également pris forme. « On peut parler du Flash Emploi », dit d’emblée Catherine Bolduc, agente d’administration.

Ce service s’adresse à ceux qui souhaitent obtenir davantage d’informations concernant les postes offerts au CSSMI, le processus d’embauche, etc. « Ce sont des rencontres d’une dizaine de minutes où nous nous rendons disponibles pour répondre aux questions des gens », enchaîne Karine Tousignant. Les participants doivent s’inscrire en ligne et choisir la plage horaire qui leur convient au [www.cssmi.qc.ca/nouvelles/retour-du-flash-emploi].

Parmi les autres solutions explorées pour favoriser les embauches : les campagnes marketing web, la chasse de têtes via LinkedIn et des approches directement par téléphone. « On essaie de sortir de la boîte, d’être créatives et de regarder ce qu’on peut faire pour aller chercher plus de candidats et aussi pour rendre leur expérience agréable », mentionne Mme Tousignant.

Plusieurs postes à pourvoir

Les besoins sont grands au CSSMI et couvrent un vaste éventail de professions et titres d’emploi. Pour consulter tous les postes vacants, rendez-vous au [www.cssmi.qc.ca], section Carrière.