Une enquête d’agression armée à Sainte-Thérèse s’avère non fondée

Après avoir effectué une enquête minutieuse et après avoir procédé à l’analyse approfondie des témoignages et de la preuve, la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) conclut que le dossier concernant l'agression armée du 1er juillet s'avère non fondé.

L’enquête démontre qu’aucune agression n’a eu lieu ce soir-là et que la victime se serait auto-infligée les blessures.

«La RIPTB a déployé tous les efforts nécessaires afin de répondre à notre mission et protéger les citoyens. Cette conclusion est rassurante», explique Martin Charron, inspecteur au bureau des communications.

Rappelons que l’enquête avait débuté le 1er juillet dernier concernant une agression armée qui, selon la victime, était survenue face à son domicile.