Une campagne « positive et enrichissante » pour Éric Westram

L’équipe InnovAction plus finalise sa campagne électorale qui a permis de cogner à la majorité des portes de la ville de Rosemère. « Nous avons eu la chance d’avoir de nombreuses discussions des plus enrichissantes avec bon nombres de citoyens et nous désirons les remercier pour leur accueil et pour leur ouverture. » affirme Eric Westram

Une équipe pour vous, avec vous

L’équipe Innovaction plus est la seule qui possède une expérience dans le domaine municipal. En effet, la courbe d’apprentissage est élevée pour ceux qui doivent apprendre les rouages de ce domaine. L’équipe se dit maintenant prête à relever de nouveaux défis, mais aussi poursuivre de nombreux projets qui ont été entamés lors du dernier mandat.

L’équipe est aussi fière d’avoir cumulé de nombreuses années de bénévolat au sein de la communauté rosemèroise avant de se présenter comme élus municipaux. « Nous croyons que la base d’un investissement comme le travail d’élu réside de la passion de s’impliquer dans sa ville auprès de sa communauté avant tout. » exprime les membres de du parti.

Rappelons que selon l’Union des municipalités du Québec, seulement 32.3% des conseils dans la province obtiennent la parité. Pour l’équipe, il était primordial d’obtenir cet équilibre en plus de représenter les différentes générations au sein du groupe.

Un maire à temps plein

Le poste de maire est un privilège, mais est aussi un rôle très exigeant : « Je souhaite poursuivre mon rôle de maire afin d’être présent et près des citoyens à temps plein, comme lors du précédent mandat. Je désire accorder tout le temps nécessaire, c’est-à-dire 50 à 60 heures/semaine, pour faire progresser les dossiers de la municipalité et être sur le terrain auprès de mes concitoyens avec toute la disponibilité requise pour ce poste », promet M. Westram. « Les déjeuners du maire ainsi que les plénières avant les séances du Conseil seront bien sur maintenues et je m’engage à poursuivre ce rôle si les citoyens m’accordent leur confiance à nouveau. J’espère être à votre service pour poursuivre toutes les actions entamées pour continuer d’améliorer notre magnifique ville. » conclut Eric Westram, candidat à la mairie.

L’équipe InnovAction plus est composée du candidat à la mairie Eric Westram et des candidats aux postes de conseiller : Carla Brown, Marie-Élaine Pitre, Mélissa Monk, Stéphanie Nantel, Philip Panet-Raymond et René Villeneuve.