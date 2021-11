Une campagne positive et engagée pour Sylvie Surprenant

Mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse depuis 2005, Sylvie Surprenant est fière de l’implication des membres de son équipe et mise sur les engagements pris par chacun d’entre eux pour façonner ensemble le Sainte-Thérèse de demain. C’est sur cette base qu’elle sollicite un cinquième mandat à la mairie.

« Nous avons profité de cette campagne électorale pour rencontrer les citoyens et discuter avec eux des enjeux qui les concernent et les intéressent. Notre programme a été bâti à partir de nos discussions avec eux. Nos engagements touchent chacun des quartiers de la Ville et inclus toutes les générations qui habitent Sainte-Thérèse et qui font d’elle une ville vivante, dynamique et attractive. Ce que nous proposons, c’est de continuer le développement sain et harmonieux de Sainte-Thérèse, dans le plus grand respect de l’environnement », déclare Mme Surprenant.

Ma ville, j’y vis, je l’aime

Articulée autour du slogan « Ma ville, j’y vis, je l’aime », la campagne du Parti Municipal Énergie a été menée sur le terrain, auprès de citoyens, et s’est aussi déployée sur les plateformes numériques, permettant ainsi de joindre l’ensemble de la population, selon leur préférence. « Notre équipe est activement engagée à poursuivre le développement de notre belle ville et à réaliser des projets, de concert avec les citoyens, les organismes, les institutions et les commerces du milieu », ajoute Mme Surprenant.

Les membres du Parti Municipal Énergie tiennent à remercier tous les citoyennes et citoyens de Sainte-Thérèse pour leur accueil et leur générosité. « Les commentaires positifs et constructifs recueillis tout au long de cette campagne nous encouragent à poursuivre le travail avec encore plus d’ardeur », termine Mme Surprenant.

Pour suivre la campagne électorale du Parti Municipal Énergie, rendez-vous sur sa page Facebook au : https://www.facebook.com/PartiMunicipalEnergie.