Une Blainvilloise cadette-cadre au Centre d’entraînement virtuel des cadets

La cadette-adjudant Jade Asselin-Lalonde, du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne (CCRAC) 2935 Amiens Bois-des-Filion, participe cet été au Centre d’entraînement virtuel des cadets (Bravo) en tant que cadette-cadre sur le cours de conditionnement physique et sport.

Jade Asselin-Lalonde, résidente de Blainville, a décidé d’investir sept semaines de son été pour former des cadets à devenir de futur instructeur. Ce camp virtuel a pour objectif de développer les compétences et les connaissances nécessaires afin de remplir le rôle d’instructeur de conditionnement physique et de sports ainsi que de devenir des chefs d’équipe dans le cadre d’activités sportives menées au sein des corps et des escadrons.

«Ce que je préfère, c’est de voir la passion et le dévouement des cadets envers le sport et le programme des cadets ainsi que l’imagination et la rigueur des cadets-cadres et officiers tout au long de l’instruction», raconte Jade, pleine d’enthousiasme.

En plus de Jade, plusieurs autres cadets de l’unité et de la région ont participé à une activité d’été virtuelle ou en présentiel du Programme des cadets. Le Programme des cadets offre aux jeunes de 12 à 18 ans des activités dynamiques qui favorisent un climat sûr et valorisant. C’est une organisation jeunesse sans frais, qui vise à développer chez les jeunes des qualités de civisme et de leadership, tout en faisant la promotion d’une bonne condition physique et du travail d’équipe.

Les inscriptions pour le Programme des cadets commencent en septembre. Pour plus d’informations à ce sujet, visitez le site [www.canada.ca/devenir-cadet] ou suivez la Facebook [https://www.facebook.com/CadetsQuebec].