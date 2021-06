Une application mobile pour le CISSS

Lors de la réception d’une notification indiquant la disponibilité d’une dose, l’utilisateur aura entre 2 et 5 minutes pour l’accepter ou la refuser. Par la suite, l’utilisateur devra se rendre au site de vaccination avant le délai demandé. Un retard ou le non-respect des consignes pourrait entrainer l’annulation du rendez-vous qui sera alors assigné à une autre personne. À noter que l’application NotifVAX n’utilise pas la géolocalisation ou le numéro de téléphone mobile. L’utilisateur est donc anonyme et non localisé.

Le fonctionnement

Le nombre de notifications envoyées se fait en fonction du nombre de doses de dernière minute disponibles sur un site de vaccination.

« Nous sommes vraiment fiers d’avoir développé cette application mobile. Il s’agit d’une première au Québec! L’engouement est présent et jusqu’à maintenant nous avons eu un excellent taux de réponse avec les employés. Nous sommes confiants que les Laurentiens seront aussi au rendez-vous », souligne Caroline Chantal, directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Dès maintenant, il est possible de télécharger gratuitement l’application mobile NotifVAX, et ce, via les plateformes Apple Store ou Google Play.