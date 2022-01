Une année mouvementée pour la CCITB!

La Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) souligne la fin d’une année occupée et le retour tant attendu de ses événements en présentiel. Pour l’occasion, plusieurs membres de la CCITB se sont rassemblés le 15 décembre au restaurant 425ºF de Sainte-Thérèse pour un Midi de Noël festif et significatif.

La CCITB pouvait enfin rassembler et célébrer la communauté d’affaires de la région lors de son traditionnel Midi de Noël. Puisqu’il s’agit d’un événement qui a malheureusement été mis sur pause l’année dernière, les membres étaient heureux d’enfin se retrouver pour réseauter et conclure l’année dans une ambiance festive. Plusieurs entreprises et personnalités politiques de la région étaient présentes pour renouer davantage la communauté après ces derniers temps difficiles. « De pouvoir enfin revivre le dîner de Noël en présentiel c’est très gros pour nous parce qu’on vit de notre communauté. On avait vraiment hâte parce que ça nous permet de célébrer le contact qu’on a avec eux », se réjouit Kathryne Roy-Bilodeau, responsable aux événements pour la CCITB.

Conclure 2021

Le Midi de Noël était aussi une occasion pour les membres d’échanger davantage avec Martin Breault, nouveau président de la CCITB. Succédant Sophia Lavergne depuis septembre, il s’agissait de son tout premier événement d’envergure à titre de président. Ce dernier s’est d’ailleurs mérité des acclamations à la suite d’une prestation hors du commun. Lors d’un numéro de rap, Martin Breault a enflammé les participants tout en faisant un récapitulatif de la dernière année.

La CCITB a profité de l’occasion pour dévoiler ses accomplissements de la dernière année notamment avec le Réseau industriel qui a lancé la Fabrique industrielle. Cette nouvelle plateforme d’échanges a commencé en juin avec une présentation de l’entrepreneur Stéphane Drouin pour parler d’achat local, suivi d’une période de discussion avec les participants.

Cette année, le Gala Stellar qui s’est tenu en virtuel, a fait rayonner plus de 17 entreprises de la région. Cinq d’entre elles se sont démarquées en tant que lauréats tel que Sylvain Fortier chez Clair Obscur Multimedia. Ce dernier a remporté le prix Michèle-Bohec, soulignant un individu qui s’est distingué dans la région.

À propos de la CCITB

Regroupant 1000 membres, la CCITB est le plus important regroupement d’affaires des Laurentides. Grâce à ses quatre volets Connecter, Évoluer, S’informer, et Se mobiliser, son rôle est de propulser le succès des entreprises de la région. La CCITB couvre l’Aile Sainte-Thérèse (GEST), l’Aile Rosemère (AGAR), l’Aile Boisbriand (RGAB), l’Aile jeunesse (AJ), le Réseau Femmes en affaires et le Réseau industriel. La CCITB est aussi affiliée à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Pour en apprendre davantage sur la CCITB, consultez leur site internet ccitb.ca.