Une 5e collecte de cadeaux de Noël pour la Fondation Femina

La Fondation Femina a entamé, le 1er novembre, sa traditionnelle collecte de cadeaux de Noël destinés aux femmes et aux enfants résidant dans les maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale dans la grande région de Montréal.

Du 1er au 20 novembre, la Fondation fait appel à la générosité de la population afin de venir déposer, dans l’un des 19 points de chute, des cadeaux neufs et non emballés, qui seront par la suite redistribués à travers les différentes maisons d’hébergement de la province.

«Le temps des Fêtes étant habituellement une période de festivités et de réjouissance, cette initiative permet de mettre un peu de réconfort et de normalité dans la vie de ces femmes et de ces enfants qui sortent d’une période difficile de leur vie», affirme la présidente de la Fondation Femina, Linda Petrozza.

Dans les Laurentides, il est possible de déposer des cadeaux à l’un de ces endroits: Concept Santé Beauté Vieux St-Eustache, (186, rue Saint-Louis, Saint-Eustache), C-Tech Promo (2425, boul. Curé Labelle, Prévost), Kameleon Atelier (29, rue Turgeon, Sainte-Thérèse), et Expression Décor (625 boul. Curé Labelle, local 1010, Blainville).

La Fondation accepte également les dons en argent, grâce à la plateforme de donation en ligne, Simplyk. Il suffit de choisir le montant à donner ainsi que le destinataire, femme ou enfant. Les bénévoles de la Fondation se chargeront par la suite de faire l’achat du cadeau au nom du donateur. Le lien est disponible sur le site [fondationfemina.ca].

À propos de la Fondation Femina

La Fondation Femina a comme mission de distribuer des ressources et supporter les organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violence conjugale dans toute la province de Québec. À travers ses différentes actions, la Fondation soutient les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence en les aidant à accroître leurs ressources financières et matérielles.