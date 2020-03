Une 2e clinique désignée COVID-19 dans les Laurentides

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a obtenu l’aval du ministère de la Santé et des Services sociaux pour ouvrir une deuxième clinique désignée de diagnostics (dépistage COVID-19) dans le secteur nord de la région des Laurentides.

Cette clinique de dépistage est accessible sur rendez-vous seulement.

Les cliniques désignées COVID-19 se veulent une mesure complémentaire pour les cas non sévères. Elles visent à soutenir les hôpitaux, les cliniques de médecine familiale et les équipes de santé publique pour l’évaluation des patients. Les deux cliniques des Laurentides permettront d’éviter l’engorgement des urgences et d’empêcher les personnes malades de se présenter à une clinique médicale.

Si vous avez des inquiétudes concernant votre état de santé, le CISSS des Laurentides vous invite à communiquer avec la ligne générale 1 877 644-4545. Une infirmière évaluera votre situation et transmettra des recommandations appropriées.

Si une consultation médicale est requise, l’infirmière vous dirigera afin que vous puissiez obtenir un rendez-vous.

À retenir

Les deux cliniques implantées dans les Laurentides fonctionnent uniquement sur rendez-vous.

Les personnes qui pensent avoir des symptômes de la COVID-19 doivent appeler au 1 877 644-4545.