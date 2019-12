Un Thérésien à la tête de 13 000 troupes

À titre de commandant de la 2e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (secteur Est), le brigadier-général Gervais Carpentier dirige plus de 13 000 soldats au Québec. Plus haut gradé de la province au sein de l’armée canadienne, il est originaire de Sainte-Thérèse.

C’est d’abord pour suivre les traces de son frère aîné que Gervais Carpentier a choisi de joindre les Forces armées canadiennes à la fin des années 80. Enrôler comme étudiant au Collège militaire royal de Saint-Jean, il y obtiendra, en 1992, son baccalauréat en administration des affaires.

«Quand j’étais jeune, je rêvais de devenir pilote. C‘est ce qui m’a attiré vers les Forces armées canadiennes. J’ai eu la chance de visiter mon frère à quelques reprises au Collège militaire. J’ai vu ce qu’il faisait. J’ai vu que ça lui plaisait de vivre ces défis!»

Ces défis auxquels Gervais Carpentier a été confronté au cours de sa carrière de plus de 30 ans, ils se sont succédé à un rythme effréné. Au total, ce sont cinq missions de paix à l’étranger auxquelles a participé Gervais Carpentier jusqu’à présent. L’Afghanistan (deux missions), l’ex-Yougoslavie et Haïti sont au nombre des pays où il a œuvré.

«On ne souhaite jamais de malheur, mais lorsqu’il y a un conflit et que nous sommes appelés à intervenir, nous sommes fiers de mettre nos expériences en application et de défendre les valeurs canadiennes. Nous réalisons rapidement que nous sommes choyés de vivre dans un pays comme le Canada» , affirme le brigadier-général au sujet de ces missions qui l’ont tenu loin de sa famille pendant de longs moments.

Thérésien pure laine

À ma naissance, mes parents habitaient Sainte-Thérèse. Ils y sont toujours d’ailleurs» , lance d’emblée celui que ses soldats appellent «Général Carpentier» , un nom dont il n’aurait jamais pensé hériter un jour.

«Ça s’est fait par étape! J’ai toujours apprécié ce que je fais comme militaire pour mon pays. J’apprécie travailler avec des hommes et des femmes motivés qui sont fiers de ce qu’ils accomplissent» , d’ajouter l’officier reconnu comme un leader hors pair au sein de son organisation.

«Quand on joint les Forces, on pense tout de suite au courage dont il faudra faire preuve devant le feu ennemi, mais en montant les échelons, j’ai réalisé que ce qui fait la différence, c’est le courage au quotidien, le courage de dire des choses et de prendre des actions lorsque cela s’impose afin de maintenir la cohésion de nos équipes» .

Brigadier-général Gervais Carpentier affirme que les défis qu’il a réalisés au cours des 30 dernières années lui ont permis de devenir un meilleur homme, et ce, autant du côté professionnel que personnel.

«De connaître nos forces et nos faiblesses nous permet de mieux nous préparer et de mieux considérer les différents aspects qui doivent être mis en place et de comprendre tous les enjeux. Pour y arriver, il faut échanger avec nos gens sur le terrain et identifier les priorités qui vont faire une différence!»

Plus de 2 000 militaires du Québec sont actuellement déployés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.