Un test de fluorescéine au Jardin des Sources

Un test de fluorescéine se déroulera dans les étangs du parc municipal Jardin des Sources le vendredi 29 octobre en après-midi. Effectué par des chercheurs de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), ce test devrait permettre de déterminer le débit d’eau des sources alimentant les étangs de ce parc. Une telle procédure est sans danger pour la faune et la flore, de même que pour les visiteurs.

« Il est important d’identifier l’apport en eau de chacune des sources, car l’une d’elles a un taux de phosphore plus élevé qui influence la qualité de l’eau et favorise la prolifération des algues et plantes aquatiques. Ces renseignements bonifieront le diagnostic en cours des étangs du Jardin des Sources que nous nous devons d’établir afin d’être en mesure de poser des actions viables pour ce milieu précieux pour notre communauté », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Procédure

La fluorescéine, sous forme de poudre au départ, sera dissoute dans un bidon d’eau et quelques litres de cette eau seront injectés au niveau de la source identifiée. Avec sa couleur fluorescente, les chercheurs pourront suivre visuellement son parcours au sein des deux premiers étangs et du petit ruisseau qui les relie. L’utilisation d’un fluorimètre permettra de mesurer la concentration fluorescéine dans l’eau et de quantifier la dispersion du colorant et le débit d’eau dans le ruisseau.

L’ensemble du test devrait s’étendre sur quelques heures et la plus grande partie du colorant devrait disparaître dans les 24 à 48 heures suivant le test. Toutefois, des traces pourraient perdurer un peu plus longtemps dans les parties d’eau plus stagnante. La fluorescéine se dégrade naturellement par l’action de certains éléments dans l’eau comme le chlore, mais aussi de la lumière.

Des actions concrètes

Au fil des dernières années, la Ville de Sainte-Thérèse s’est adjoint les services d’organismes et de spécialistes afin de dresser un portrait scientifique des étangs du Jardin des Sources. De tels renseignements permettront de prendre des décisions éclairées pour assurer la préservation à long terme de ce lieu.

Mentionnons le mandat octroyé au Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) en 2016 afin de réaliser une bathymétrie des étangs, l’évaluation du profil physico- chimique ainsi qu’une mesure de la transparence de l’eau.

L’objectif de ce mandat octroyé par la Ville est de connaître la provenance de l’eau et comprendre l’évolution de ces bassins afin de déterminer les prochaines actions de protection à mettre en place.

Milieux humides : des écosystèmes à protéger!

Il faut savoir que les étangs du Jardin des Sources sont en état d’eutrophisation, un phénomène naturel amplifié par les activités humaines, amorcé il y a quelques années. Les étangs se transforment et évoluent vers des milieux humides. De tels milieux jouent un rôle de premier plan et procurent de nombreux services écologiques à l’ensemble de la population, surtout en zone urbaine. Ces écosystèmes, ni complètement aquatiques ni complètement terrestres, représentent un maillon essentiel des milieux naturels du territoire québécois.

