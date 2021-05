Un surplus de 3 445 800 $ à Rosemère

Les élus rosemérois ont profité de la séance régulière du lundi 10 mai pour procéder au dépôt des états financiers de l’année 2020, lesquels montrent un surplus non consolidé de 3 445 800 $, un montant qui équivaut à 10, 7 % du budget de fonctionnement de la municipalité.

Dans une vidéo que les contribuables trouveront sur le site Web de la Ville, le maire Eric Westram et la conseillère Melissa Monk se félicitent de la «gestion prudente et rigoureuse» de l’administration municipale, dans le contexte de la pandémie, tout en attribuant une partie de ce résultat à des éléments variables et non récurrents, comme cette aide gouvernementale, à hauteur de 1 447 500 $, survenue justement dans le contexte de la crise sanitaire.

Une partie de cette aide financière, a-t-on précisé, a permis à l’administration municipale de consentir un gel de taxes aux propriétaires (citoyens et commerçants) et d’annuler les frais d’intérêts sur les comptes de taxes impayés. On espère pouvoir être en mesure de «limiter la hausse de taxes en 2022», indique-t-on.

Autre élément non négligeable, cette effervescence du marché immobilier qui s’est traduit par des droits de mutation de 736 800 $ de plus que prévu, du jamais vu, à Rosemère comme ailleurs. «J’ai même songé vendre ma maison», s’est exclamée Mme Monk, pour se raviser aussitôt, en admettant qu’il lui aurait fallu en acheter immédiatement une autre et que le jeu n’en aurait guère valu la chandelle. Néanmoins, on soulignait que la valeur des propriétés roseméroise, en 2020, avait fait un bond de 23 %, par rapport à 2019.

Quand on se compare…

Quant à l’affectation de ce surplus, on indique qu’il sera dirigé vers différends fonds et réserves de la Ville, qui affiche une dette de 27,5 M$, au 31 décembre 2020, un montant jugé relativement stable et toujours inférieur au ratio d’endettement des villes avoisinantes.

« La pandémie nous a amenés à redoubler de prudence. Beaucoup d’incertitude régnait et il était difficile de prévoir la réaction des différents marchés. Nous avons donc été extrêmement conservateurs et avons décidé de réduire les dépenses afin d’anticiper les coups durs. Ces efforts ont porté fruit et nous permettent de conclure l’année financière sur une note positive; notre niveau d’endettement est enviable, notre taux de taxation est nettement moins élevé que la moyenne, alors que nos maisons valent beaucoup plus. C’est un portrait dont nous sommes très fiers», a déclaré le maire de Rosemère.