Un stratège de l’agence District Web se distingue

Plus qu'un réseau social, Facebook est devenu au fil du temps un outil publicitaire incontournable dans le domaine du marketing. Plusieurs stratèges travaillent avec cette plateforme, mais peu nombreux sont les spécialistes certifiés Facebook Blueprint. L'agence District Web, membre du Groupe JCL, est fière de compter au sein de son équipe l'un des rares experts à détenir cette accréditation.

Directeur stratégie numérique chez District Web, Éric Giguère évolue dans le domaine du marketing numérique depuis 2016. Animé par un désir constant de perfectionnement, celui-ci a décidé, au cours des derniers mois, d’aller au-delà de l’expérience acquise à ce jour avec la plateforme et de s’investir afin d’obtenir la réputée certification Facebook Blueprint. «C’est un processus assez compliqué», dit-il. Outre les nombreux modules à étudier, il faut, pour avoir l’accréditation, réussir un examen de 75 questions, qui est minuté et rigoureusement encadré.

C’est mission accomplie pour Éric Giguère qui a obtenu, le 28 juillet, son badge de «Spécialiste des achats de médias certifié Facebook», une reconnaissance de compétences qui est venue s’ajouter aux certifications Google Analytics et Google Ads qu’il détenait déjà.

Au-delà de l’accomplissement personnel, celui-ci fait valoir la plus-value que cela représente pour la clientèle. «On s’assure d’utiliser la puissance publicitaire de Facebook à bon escient», explique-t-il. Cela implique de bien analyser et identifier le besoin du client, de cibler les bons outils et campagnes afin qu’il atteigne ses objectifs, et ce, toujours dans le but de maximiser le retour sur investissement.

À noter que la certification Facebook Blueprint est valide pour une durée d’un an.