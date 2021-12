Un site Web repensé pour le Collège Lionel-Groulx

Le Collège Lionel-Groulx vient de lancer son tout nouveau site Web, principale vitrine auprès du grand public. Ayant comme objectifs le rayonnement et le recrutement, le site a été pensé en fonction des besoins des usagers : les futurs étudiants, conseillers en orientation des écoles secondaires, chercheurs d’emploi, entreprises et partenaires. Déjà, la nouvelle plateforme accueillait les visiteurs pour la portion virtuelle des Portes ouvertes hybrides le 24 novembre.

« Ce projet rassembleur pour toute notre communauté s’est avéré un chantier de taille qui culminait vers l’événement le plus mobilisateur de notre Collège, soit les Portes ouvertes. C’est donc avec un sentiment de fierté partagé que nous invitons les futures étudiantes et étudiants tout comme nos partenaires à venir consulter notre nouveau site Web, un site à l’image de notre communauté créative, engagée et bienveillante », a déclaré Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège.

De nouvelles fonctionnalités modernes et utiles

Outil de tri facilitant le choix des futurs étudiants pour un programme technique, préuniversitaire ou de formation continue

Des pages de programmes d’études enrichies permettant aux usagers de trouver l’offre qui leur correspond et de prendre de meilleures décisions

Une page Carrières bonifiée au bénéfice des chercheurs d’emploi

Une page Entreprises qui rassemble les points d’intérêts pour les partenaires régionaux et les compagnies qui cherchent à investir dans la matière grise de leurs employés

Une vitrine parfaite pour les Portes ouvertes hybrides

Deux projets d’envergure ont été menés simultanément, soit celui de la refonte du site Web et de l’organisation des Portes ouvertes hybrides. L’un n’allait pas sans l’autre puisque le lancement du nouveau site allait permettre d’accueillir les visiteurs pour la portion virtuelle des portes ouvertes.

Sous le thème Choisis ta couleur!, le Collège a physiquement accueilli plus de 2276 personnes qui ont pu rencontrer enseignants et étudiants des programmes correspondant à leurs intérêts. Les visites des espaces communs ont aussi été fort populaires : 118 groupes ont pris connaissance des lieux.

Le volet virtuel des Portes ouvertes a attiré plus de 10 000 personnes qui ont exploré les programmes d’études le soir des portes ouvertes, regardé des vidéos et discuté avec les assistants virtuels.