Un siècle de dévouement et de générosité

Les Chevaliers de Colomb du conseil de Sainte-Thérèse–Boisbriand (2015) ont célébré leur 100e anniversaire de fondation en grand, le 16 novembre dernier, alors que l’on procédait à une messe, à l’église Sainte-Thérèse-d’Avila, suivie d’un cocktail de bienvenue et banquet, se tenant cette fois au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville.

C’est plus de 80 personnes qui ont d’abord assisté à la traditionnelle messe de l’Action de grâce et du centenaire de fondation de ce groupe communautaire local. Étaient d’ailleurs présents, pour l’occasion spéciale, deux évêques de la région, en Pierre Morissette et Raymond Poisson, le curé de la paroisse, André Couture, ainsi que le député d’État des Chevaliers de Colomb, Daniel Duchesne. Fait important à noter, le conseil s’est ainsi vu remettre une plaque commémorant l’étape charnière; un présent de la part du représentant du pape François 1er au Québec.

Cela dit, d’autres personnes se sont ajoutées pour le cocktail et le souper, se déroulant plus tard en soirée. En tout, c’est plus de 150 convives qui se sont déplacés au centre communautaire thérésien, dont plusieurs invités de marque, des membres du conseil local, les évêques et le député d’État cités plus haut, ainsi que des élus, dont la députée de Thérèse-De Blainville, Louise Chabot, et la présidente d’honneur de la soirée et mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant, qui s’est vu remettre un magnifique bouquet de fleurs, de la part du grand chevalier du conseil célébré, Robert Corbeil.

Honorés par la Ville

En ce sens, les Chevaliers de Colomb de Sainte-Thérèse–Boisbriand ont été honorés, dans le cadre du dernier conseil municipal de l’année 2019 de la Ville de Sainte-Thérèse. M. Corbeil, accompagné de collègues, s’est vu remettre un certificat des mains de la mairesse, alors accompagnée par les conseillers municipaux.

«Félicitations aux Chevaliers de Colomb du Québec Conseil de 2015 Sainte-Thérèse–Boisbriand pour leur 100e anniversaire de fondation. Et merci pour leur généreux don destiné au Panier d’épicerie populaire de Sainte-Thérèse» , peut-on lire sur les réseaux sociaux officiels de la Ville, à propos de ces gens de cœur.

Engagements multiples et soutenus

C’est donc dire que le Conseil 2015 s’occupe des vulnérables et des démunis, des plus jeunes aux plus âgés, depuis maintenant un siècle. Au niveau mondial, cette implication du grand ordre est tout simplement phénoménale. C’est plus de 184 millions de dollars et 78 millions d’heures de bénévolat qui ont été remis aux gens en besoin, dans le monde, seulement au cours de la dernière année. Notons qu’au niveau local, les Chevaliers de Colomb se sont impliqués pour nombre de causes importantes et variées. Ils ont remis une aide financière de 170 000 $ aux sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Rappelons que ce mouvement réunit, à travers le monde, des hommes de foi. On le considère comme étant cependant un «ordre composé de laïcs catholiques» . Ses objectifs sont, entre autres, de procurer de l’aide financière aux gens en besoin, du secours et de l’assistance aux personnes malades, aux invalides et nécessiteux, de même qu’à leurs familles, ainsi que promouvoir et diriger des œuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales.

Il s’agit, somme toute, d’une mission que le Conseil 2015 remplit très bien!