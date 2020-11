Un réel besoin pour la Fondation du Collège Lionel-Groulx

Lancée par le Nord Info, la semaine dernière, la campagne 1 don, 5 causes, destinée à amasser 250 000 $, soit le manque à gagner de cinq organismes de la région en 2020, en vue de 2021, bât son plein. La Fondation du Collège Lionel-Groulx est au nombre des organismes bénéficiaires.

Forcée d’annuler son tournoi de golf annuel, qui lui rapporte bon an mal an 25 000 dollars, de même que ses autres activités bénéfices, sur lesquelles elle comptait évidemment pour renflouer ses coffres, la Fondation du Collège Lionel-Groulx a plutôt vu ses derniers se dégarnir rapidement en 2020. L’aide apportée aux étudiants en difficultés financières durant la pandémie en est la principale cause.

«C’est certain que nous avons dû prendre action, explique Jocelyne Roch, directrice générale de la Fondation du Collège Lionel-Groulx. Plusieurs de nos étudiants se sont retrouvés sans emploi à la mi-mars et ont cogné à notre porte pour obtenir des bons alimentaires. Certains sont en appartement et ne pouvaient plus payer leur loyer. C’était catastrophique !»

Obligés de suivre leur formation à distance, à partir de chez eux, de nombreux étudiants ne disposaient par ailleurs pas d’un ordinateur ou d’une tablette pour assister à leurs cours virtuels. À ce niveau aussi, la Fondation est venue donné un bon coup de pouce.

«C’était inconcevable pour moi que des étudiants assistent à leurs cours sur leur cellulaire. En collaboration avec l’association étudiante, la Fondation du Collège est donc venue à la rescousse», d’ajouter Jocelyne Roch qui fut donc plus que jamais sollicitée en 2020, depuis le début de la pandémie. Elle est inquiète pour 2021.

«On gruge dans notre bas de laine, c’est sûr ! Sans oublier que nous avons remis près de 35 000 dollars en bourses à nos étudiants méritants et persévérants».

1 don, 5 causes

C’est pour venir en aide à la Fondation du Collège Lionel-Groulx, ainsi qu’à la Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve, Parrainage civique Basses-Laurentides, Groupe La Licorne et la Maison des jeunes des Basses-Laurentides qu’a été imaginée au Nord Info la campagne 1 don, 5 causes.

L’objectif ultime est de récolter 250 000 $, soit le manque à gagner de 50 000 $ estimé par chacun des organismes.

«Cela fait partie de notre mandat d’appuyer nos organismes locaux. Nous l’avons toujours fait au Nord Info et continuerons à le faire», de dire Valérie Brunet, coordonnatrice de cette vaste campagne de collecte de fonds.

Elle ajoute qu’il existe cinq façons d’y contribuer. D’abord, en se procurant des certificats cadeaux sur la plateforme rabaischocs.com ou en achetant des produits et services sur jytrouvetout.ca. Les entrepreneurs de la région sont également invités à devenir partenaires financiers de cette belle aventure communautaire. Les dons sont évidemment acceptés. Et par dessus tout, il importe de partager cette information au plus grand nombre, par le biais des réseaux sociaux, notamment, parce que plus on est à contribuer, plus on sera en mesure de faire une différence dans la vie de milliers de résidents de Thérèse-De Blainville.

«Rien ne nous indique que nous serons en mesure de tenir notre tournoi de golf l’an prochain, de conclure Jocelyne Roch. J’aimerais tellement pouvoir remettre nos bourses en 2021 car jamais nos étudiants ne les auront autant mérités avec ce qu’ils ont vécu. Ils ont vraiment démontré une grande persévérance.»