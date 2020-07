Un rallye pédestre pour découvrir Rosemère autrement

Dans un esprit ludique et compétitif, en famille, en couple ou entre amis, les citoyens et les visiteurs peuvent prendre part dès aujourd’hui au tout nouveau rallye pédestre que propose la Ville de Rosemère.

Divisé en trois parcours distincts, les participants seront amenés à parcourir les secteurs du parc Charbonneau, de la maison Hamilton et les environs du Centre communautaire Memorial. Un rallye pédestre est d’abord un jeu de recherche et d’observation. Généralement en équipe de deux ou quatre personnes, les gens doivent trouver des réponses à des questions simples. Ce rallye s’adresse principalement à une clientèle âgée de 12 ans et plus, toutefois les enfants peuvent toujours nous surprendre…

Les participants sont invités à imprimer le questionnaire sur le site web de la Ville, à se rendre sur les lieux du parcours, à suivre les indications et finalement à observer l’environnement pour trouver les réponses.

«Bien que l’été que nous vivons ne ressemble en rien aux étés précédents en termes d’événements et animation, cela ne veut pas dire qu’il ne se passe rien à Rosemère. Nous avons mis en place ce rallye, en collaboration avec Rallye bottine Laurentides, afin de proposer une activité qui sort de l’ordinaire aux familles d’ici et d’ailleurs. Vous verrez, au fil des trois parcours que propose le rallye, les participants seront surpris par certaines facettes insoupçonnées de la Ville. Voici une façon étonnante de découvrir l’histoire et le patrimoine bâti de Rosemère», soutient le maire Eric Westram.