Un projet pédagogique novateur en temps de pandémie

Le contexte particulier de la session d’hiver 2020 aura amené l’ensemble de la communauté du Collège Lionel-Groulx à s’adapter pour assurer la réussite des étudiants, notamment en modifiant les projets de fin d’études pour répondre à la réalité à distance. En Techniques de bureautique, les finissants ont pu offrir des services bureautiques à la communauté d’affaires régionale par l’entremise de son entreprise d’entraînement Gestion Bureau Plus.

Cette entreprise d’entraînement offre des services bureautiques gratuitement aux travailleurs autonomes, aux organismes et entreprises de la région. Elle permet ainsi aux étudiants de vivre une expérience de stage dans un contexte scolaire. Le télétravail, en vigueur pendant la majorité de la session, a exigé une grande adaptation de tous les finissants employés de Gestion Bureau Plus. Les clients étaient conviés à des rencontres virtuelles pour expliquer leurs besoins aux étudiants, qui devaient coordonner la réalisation des mandats à l’aide d’outils collaboratifs. Ils ont donc appris à maîtriser, en plus des logiciels pour exécuter les mandats, Microsoft Teams, Microsoft OneDrive, Zoom, Skype, etc.

«Nos finissantes et finissants ont composé avec une réalité imprévisible en faisant preuve de résilience et de créativité. Leur capacité d’adaptation en ces temps incertains leur servira assurément tout au long de leur vie professionnelle. Les entreprises qui les embaucheront pourront compter sur des membres du personnel autonomes et ayant de l’initiative», remarque Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx.

Les finissants du programme Techniques de bureautique ont ainsi réalisé plus de 75 mandats de bureautique, qui leur ont permis de mettre en pratique plusieurs des notions qu’ils ont acquises durant leur formation. Ils ont réalisé, entre autres, la création de logos et de cartes professionnelles, la rédaction de communiqués de presse, la mise en page de documents, la création de sites Web et des formations diverses (WordPress, Outlook, Instagram, etc.). Pour voir quelques-unes de leurs réalisations: [bureautique.clg.qc.ca/entreprise-d-entrainement].