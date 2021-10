Un programme « ambitieux » pour Innovaction plus

L’équipe InnovAction plus a dévoilé, la semaine dernière à l’ensemble de la population, son programme électoral.

Celui-ci, indique-t-on dans un communiqué de presse acheminé au Nord Info, « propose plusieurs nouveautés innovantes en plus de poursuivre tout le travail déjà entamé de l’équipe en place ».

« Nous sommes très fiers du programme foisonnant d’idées que nous proposons! », a indiqué le maire sortant, Eric Westram, rappelant être parvenu à accomplir près de l’entièreté de son dernier programme. Il est convaincu que son équipe pourra tout autant réaliser son programme actuel qui touche les différentes sphères dont l’environnement, la vie sociale, la sécurité publique, la finance/infrastructure, de même que la culture et les communications.

« Gérer une ville comporte beaucoup de domaines diversifiés et l’équilibre est de mise si nous voulons continuer d’offrir aux citoyens le cadre de vie aussi exceptionnel dans lequel nous vivons. Notre expérience et notre grande implication qui cumule près de 100 ans dans la communauté sont des atouts qui bénéficieront à toute notre communauté. », a dit M. Westram avant d’ajouter qu’en ce qui concerne le sujet du terrain privé de l’ancien golf, l’équipe croit que sa position est la plus viable et la plus équilibrée au moment actuel. « Nous désirons protéger le plus d’espace vert, pour en créer un grand parc central renaturalisé tout en respectant la capacité de payer des citoyens. Le rôle d’un conseil municipal est de représenter les intérêts du plus grand nombre de la population », » soutiennent les membres du parti, d’avis que la décision ultime quant à l’avenir du site de l’ancien golf devra être prise par l’ensemble des citoyens via un référendum.

Une série de vidéos présentant chaque membre de l’équipe se trouve sur la page Facebook du parti et une version téléchargeable du programme est aussi disponible sur leur site Internet : innovactionplusrosemere.ca. Le communiqué intégral est sur le nordinfo.com.