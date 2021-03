Ancien golf de Rosemère: Peter Trent plaide en faveur la conservation du site

(CA) - Dans un communiqué de presse acheminé au Nord Info, lundi, un professeur de l’Université Concordia, consulté par Rosemère vert, affirme qu’un développement résidentiel sur le terrain de l’ancien golf de Rosemère entraînerait des pertes de revenus pour la Ville de Rosemère.

C’est en se basant sur les résultats d’une analyse réalisée par Peter F. Trent, maire de la ville de Westmount de 1991 à 2001 et de 2009 à 2017, membre du C.A. de l’UMQ et professeur de marketing à l’Université Concordia, que les représentants de Rosemère vert arrivent à cette conclusion.

L’analyse de Peter Trent, disponible sur le site Internet de Rosemère vert, conclut en effet qu’un tel développement à Rosemère entraînerait une perte financière nette pour la Ville.

« Et cela est vrai, ajoute le professeur Trent dans son analyse, même si le promoteur (ou une taxe d’amélioration locale) paie le coût total de la construction de nouvelles infrastructures telles que les routes, les conduites d’eau principales et les égouts.[…] ».

Toujours selon Peter Trent, « Rosemère est mal avisée de commencer une aventure avec le développement résidentiel et devrait se tourner vers le secteur commercial à la place ».

Pour expliquer qu’il arrive à ces résultats, M. Trent s’appuie sur le niveau de taxation résidentiel à Rosemère qui, dit-il, « est très bas par rapport à d’autres municipalités ». Selon son analyse, c’est le secteur commercial de Rosemère qui est la « vache à lait » financière de la ville. Ainsi, ajoute-t-il, « un nouveau développement immobilier sur le site de l’ancien golf générerait très peu de revenus en termes de taxation, bien que la valeur des habitations y seraient élevées ».

« Plusieurs raccourcis »

« Cette analyse financière prend plusieurs raccourcis et rappelle que cet aspect n’a que très peu pesé dans le dossier spécifique de l’ancien terrain de golf », a indiqué le maire de Rosemère, Éric Westram, après avoir pris connaissance des propos de Peter Trent. « Nous pourrions discuter en long et en large de l’argumentaire de M. Trent, l’architecte des coûteuses défusions municipales à Montréal, a poursuivi Éric Westram, mais en tout respect, nous visons d’abord et avant tout à répondre à des besoins criants de notre communauté en matière d’habitation : des résidences abordables pour les jeunes familles, une offre pour nos ainés et du logement social. Voilà ce qui est ressorti de nos consultations publiques. »

Le maire de Westram ajoute que M. Trent semble oublier un détail dans son analyse. « Il semble oublier l’éléphant dans la pièce : les coûts liés à une acquisition d’un terrain de 60 hectares, qui ne nous appartient pas, dois-je le rappeler. »

OBNL

Vendredi, près de 400 ménages se sont réunies par le biais de la plateforme Zoom pour le lancement de l’OBNL Rosemère vert. Ses dirigeants se sont évidemment réjouis du succès de cette soirée. La vidéo de ce lancement est disponible sur le site de Rosemère vert et également sur sa page Facebook.

Chez Rosemère vert, on est par ailleurs heureux de constater que sa campagne de sensibilisation prend de l’ampleur. Quelque 5000 dépliants ont été distribués cette fin de semaine aux résidents de Rosemère.

Rosemère vert a en outre lancé sa campagne de financement et de dons visant à lui permettre de mieux informer la population et de protéger le site de l’ancien golf. Les gens peuvent faire des dons en ligne en visitant le [rosemerevert.ca]. L’organisme a aussi annoncé sa présence à la rencontre d’information de la Ville au sujet de l’avenir de l’ancien golf prévue pour ce mercredi 24 mars.