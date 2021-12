Un produit d’ici pour améliorer le passeport vaccinal

Conçu entièrement à Rosemère, Czame est un nouveau produit créé pour faciliter la vie des québécois avec la COVID-19 en 2022. Ce système automatisé permet un contrôle plus fluide et sécuritaire des passeports vaccinaux.

« En travaillant dans la région des Laurentides, on s’est aperçu qu’il y avait une problématique avec le VaxiCode et le contrôle du code QR », constate Paul Forostowsky, PDG de Czame. En effet, bien que 81% des québécois seraient en faveur du passeport vaccinal, il est souvent une source d’irritations dans le système de santé et pour ceux qui fréquentent les établissements comme les cinémas, les restaurants et les salles de spectacle. « On a parlé avec le CISSS des Laurentides et ils sont obligés de prendre du personnel pour contrôler les passes alors que ces personnes-là pourraient servir ailleurs comme dans un CHSLD », développe ce dernier.

Repenser le contrôle actuel du passeport vaccinal

Selon M. Forostowsky, le processus de vérification actuel du passeport vaccinal comporte deux grandes problématiques. « Le temps de présenter leur VaxiCode ou de sortir le papier suivi de la pièce d’identité, les gens attendent beaucoup avant de voir le gardien », soutient-il.

Cette vérification cause aussi une proximité potentielle à des dangers de contamination entre les citoyens et le personnel de sécurité. « Le gardien est très proche des gens. Il doit vérifier lui-même le code QR et souvent, il doit toucher les papiers d’identité. On est sensé ne pas se passer les papiers ou le téléphone pour éviter de transmettre le virus et dans la vraie vie, c’est le contraire qui se passe », poursuit M. Forostowsky.

Un système plus rapide et sécuritaire

Czame propose une technique de vérification qui se fait sans contact et qui est plus rapide et efficace que le système manuel qu’on connaît actuellement au Québec. « On a cherché des partenaires qui sont très bons dans le domaine de la conception électronique pour remplacer le gardien par un détecteur », explique M. Forostowsky.

Puisque le détecteur se connecte au téléphone qui reste dans les poches des usagers grâce à Bluetooth, il permet de transmettre son statut vaccinal au serveur Czame. De cette façon, le système assure une vérification sans contact et à distance et puisqu’il se réfère uniquement au code QR, l’anonymat des utilisateurs est assuré.

Toutefois, pour garantir la bonne conformité des identités, le gardien est libre de demander à l’usager sa preuve vaccinale habituelle suivi de sa pièce d’identité. D’une autre part, la vérification faite par la borne Czame indique quatre statuts possibles du client, soit le statut vaccinal valide, invalide, indéterminé ou la vérification aléatoire. Ainsi, seulement les clients qui nécessitent une attention particulière seront interceptés, tandis que la majorité d’entre eux peuvent passer sans encombre. Ce processus est alors plus rapide, avec une moyenne de détection de 1,75 secondes par personne.

« Les premiers qui vont pouvoir en bénéficier sont les gens de la région », annonce Paul Forostowsky. Puisqu’il s’agit d’une entreprise de Rosemère, le PDG de Czame propose d’ouvrir la commercialisation dans les Laurentides pour honorer la région. Pour en apprendre davantage sur le produit, visitez le site www.czame.live.