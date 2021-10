Un prix décerné à Lorraine

À l’occasion de la Conférence annuelle du loisir municipal tenue à Trois-Rivières le 6 octobre dernier, le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Lorraine recevait un prix décerné par l’Association québécoise du loisir municipal. Le projet « Gala virtuel Hommage aux bénévoles » a été sélectionné lauréat des prix Excellence 2021, dans la catégorie « Soutien au bénévolat ». C’est avec grande fierté que la directrice du Service des loisirs et de la culture, Edith Proulx, ainsi que la coordonnatrice des loisirs et de la culture, Isabel Moreau, ont reçu ce prix, au nom de tous les membres de leur équipe.

« Je tiens à féliciter l’équipe du Service des loisirs et de la culture pour ce prix qui confirme la qualité de leur travail, leur imagination ainsi que leur débrouillardise pour honorer nos précieux bénévoles, malgré le contexte difficile de la pandémie. Cette reconnaissance de leurs pairs fait assurément chaud au cœur à notre équipe qui travaille très fort pour les citoyens, d’autant plus que ce prix fait suite aux commentaires élogieux reçus des bénévoles après l’événement. Bravo à chacun des membres qui se sont investis avec cœur dans ce projet, et merci à tous les bénévoles qui participent au bien-être de notre communauté », souligne le maire Jean Comtois.

Rappelons que la Ville avait rendu hommage aux bénévoles impliqués au sein des organismes de la région, à l’occasion d’un gala virtuel tenu en juin dernier. Cet événement, animé par le talentueux Paul Houde, ex-résident de la municipalité, a mis en valeur l’engagement et la générosité de tous ces gens qui ont œuvré, de l’automne 2019 à décembre 2020, au sein d’organismes desservant les Lorrains.

Quelques jours avant la soirée festive, les membres du conseil municipal avaient même effectué une grande tournée pour distribuer un panier-cadeau comprenant des produits gastronomiques du Québec ainsi qu’une affiche mentionnant « Un généreux bénévole habite ici – Du fond du cœur, merci ! » à tous les bénévoles lorrains œuvrant au sein d’un organisme reconnu par la Ville. Ces affiches ont été installées en cour avant, afin que les concitoyens de ces 141 personnes de cœur sachent que ces dernières contribuent à la vie, à la santé et au dynamisme de la communauté lorraine. Corneille, chanteur bien connu et citoyen de Lorraine, avait conclu ce gala virtuel en beauté en interprétant Ensemble.