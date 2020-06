Un premier Forum sur l’environnement couronné de succès

Près d’une centaine de personnes ont participé virtuellement au tout premier Forum sur l’environnement initié par le Comité Citoyen en Environnement (CCE) de la Ville de Rosemère, qui a eu lieu le 13 juin dernier.

L’événement s’est déployé autour de thèmes aussi variés que l’initiation au zéro déchet, les milieux naturels, la biodiversité et l’économie d’eau potable, grâce à l’apport de conférenciers passionnés.

«La mise sur pied du Comité Citoyen en Environnement tenait vraiment à coeur pour notre conseil municipal. Ce comité citoyen est directement aligné à notre vision stratégique “Rosemère, une ville fière, verte et prospère”. Depuis sa création, il y a presque un an jour pour jour, nous sommes fiers de poursuivre une approche axée sur le dialogue et de mettre à contribution l’expertise citoyenne afin de mieux orienter nos actions et initiatives environnementales. Force est de constater qu’en travaillant ensemble, nous réussirons à conserver ce cadre de vie exceptionnel qu’est la Ville de Rosemère», soutient le maire, Eric Westram.

En ouverture du forum, le CCE a fait état des projets passés et futurs en matière d’environnement et de développement durable. Ainsi, on y a annoncé qu’à partir du 13 juillet prochain, les Rosemèroises pourront bénéficier d’un programme d’aide financière pouvant aller jusqu’à 40 $ du coût d’achat de produits d’hygiène féminine durables.

La Ville de Rosemère a aussi profité de l’occasion pour annoncer qu’elle a tout dernièrement acquis, en partenariat avec Éco-Nature, le dernier terrain privé du Marais Miller afin de préserver la valeur écologique de ce milieu naturel tout à fait exceptionnel.

Également, au moyen d’une capsule vidéo, Michel Leboeuf, biologiste, citoyen de Rosemère et instigateur du projet de plantation d’arbres dans la Forêt des Frères du Sacré-Coeur, a précisé que les arbres de la plantation qui a eu lieu au printemps 2019 connaissent un taux de survie de plus de 90 %. Par cette plantation bénévole, la Forêt des Frères du Sacré-Coeur, qui est un véritable joyau écologique pour la communauté rosemèroise, a doublé de superficie.

Édition 2021

La population est invitée à prendre quelques minutes afin de répondre au sondage d’appréciation du Forum sur l’environnement. Cela permettra également de connaître les sujets d’intérêt qui devraient faire partie de la programmation 2021. Parmi les répondants au sondage, la Ville fera tirer un baril récupérateur d’eau de pluie ainsi que deux chèques-cadeaux de 50 $ échangeables chez Éco-Nature afin de découvrir les trésors de la Rivière-des-Mille-Îles.