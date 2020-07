Un premier colloque en allaitement présenté dans les Laurentides

Nourri-Source Laurentides organise un premier colloque en allaitement dans la région. L'événement, qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'organisme, se tiendra en visioconférence les 5 et 6 octobre, de 8 h 30 à 16 h.

Animé par Suzie Prénovost, le colloque réunira 15 conférenciers du domaine de l’allaitement et de la périnatalité, dont Joël Monzée, Ingrid Bayot, Mélanie Bilodeau et Dr Jack Newman. La parole sera aussi donnée aux marraines d’allaitement et aux parents qui allaitent avec des entrevues et des vidéos reflétant leur réalité. Ce sera l’occasion, pour les participants, d’en apprendre davantage sur le sujet. Une invitation toute particulière est lancée aux partenaires et membres de Nourri-Source Laurentides, mais aussi aux professionnels de la santé.

Fait intéressant, pour cette première édition, Nourri-Source Laurentides sera épaulé par la Société de formation et d’éducation continue (SOFEDUC) dans le cadre d’un projet pilote. Les professionnels de la santé pourront ainsi donc obtenir des unités de formation continue pour les quatre blocs de conférences, soit La préparation à l’allaitement, Les premières heures et jours, L’évolution et L’allaitement prolongé.

Pour la programmation complète et se procurer un billet: [nourrisourcelaurentides.ca/colloque-2020/].

À propos de Nourri-Source Laurentides

Organisme sans but lucratif incorporé en 2000, la mission de Nourri-Source Laurentides est de soutenir les familles qui ont choisi l’allaitement maternel par le marrainage téléphonique et les haltes allaitement, en plus d’offrir de la formation en allaitement. La priorité de Nourri-Source Laurentides est de rendre l’expérience de l’allaitement des plus positives pour les mères. L’organisme peut compter sur un réseau de plus de 120 bénévoles.

Soulignons que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande l’allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu’à l’âge de six mois et de poursuivre ensuite jusqu’à l’âge de deux ans au moins, en l’associant à une alimentation de complément qui convienne.