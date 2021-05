Un nouvelle fort bien accueillie

Le contraire eut été étonnant, l’annonce faite par les paliers supérieurs de gouvernements à l’effet que la Ville de Sainte-Thérèse disposerait des subventions nécessaires à la construction de son propre aréna, semble n’avoir fait que des heureux.

Comme nous le rapportions sur notre site Web, le mardi 18 mai, les gouvernements provincial et fédéral investiront 13 millions de dollars, dans un projet d’ores et déjà évalué à 19,3 millions, pour la construction de cet équipement sportif qui s’élèvera sur les ruines de l’ancien aréna du Collège Lionel-Groulx, devenu vétuste et qu’on avait décidé de démolir, en 2018.

Réactions

Le Collège Lionel-Groulx, de fait, a cédé une partie de ses terrains, via un bail de longue durée, une entente qui favorisera par ailleurs le retour d’une équipe de hockey qui portera les couleurs de l’institution, toujours sous le nom des Nordiques.

«Notre milieu est ouvert et la collaboration est au cœur de nos valeurs. Jouer un rôle de facilitateur dans ce projet porteur pour toutes les générations nous importe beaucoup», exprimait d’ailleurs Michel Louis Beauchamp, directeur général du Collège Lionel-Groulx, par voie de communiqué.

Installé aux premières loges, en cette journée où quelque 21 projets d’infrastructures ont été annoncés dans la région, l’organisme Loisirs Laurentides et son président, Michael Leduc, applaudissaient également cette contribution gouvernementale. «Ce n’est un secret pour personne la région des Laurentides a un besoin criant de nouvelles infrastructures récréatives et sportives. Sa population est sans cesse en croissance. L’annonce de la construction d’un nouvel aréna à Sainte-Thérèse est une très bonne nouvelle», de dire M. Leduc.

La mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant, qui avait vu son administration essuyer un premier refus auprès des instances gouvernementales, en 2018, se réjouissait évidemment de la tournure des événements, et saluait notamment l’appui des 2 765 Thérésiens qui, en cours de processus et en moins d’un mois, ont signé une pétition en ligne en faveur de la construction de cet aréna.

Un nom pour le nouvel aréna

Sur les réseaux sociaux, les commentaires sont pour le moins enthousiastes et quelques personnes se permettent même de suggérer le nom de certaines personnalités thérésiennes pour désigner le nouvel aréna. Jusqu’ici, les noms de Louis Lauzon, Wilfrid Dion, André Venne et Florent Dumoulin ont été mentionnés, mais nul doute qu’il en viendrait d’autres, si on lançait officiellement la question.

«Une réflexion est effectivement prévue à ce sujet dans les étapes subséquentes du projet. Nous tiendrons les Thérésiennes et les Thérésiens informés au fur et à mesure de la suite des choses», indique Melissa Collins, directrice du Service des communications à la Ville de Sainte-Thérèse, à cet effet.

À noter que la construction sera lancée au début de l’année 2022 et qu’elle devrait s’échelonner sur deux ans.