Un nouveau pavillon sportif à l’Externat Sacré-Coeur

Depuis quelques années, l’Externat Sacré-Cœur, collège privé de Rosemère, travaille à l’élaboration d’un projet majeur visant à bonifier ses installations actuelles. À la suite d’un récent appel d’offres, l’Externat annonce officiellement qu’il va de l’avant avec la construction d’un nouveau pavillon sportif.

« Cet investissement majeur contribuera directement à la poursuite du développement de notre mission éducative. C’est avec enthousiasme et fierté que nous déployons nos ressources dans la réalisation de ce projet d’envergure », a souligné Jasun Taparauskas, directeur général de l’Externat.

Ainsi, pour continuer de répondre à la demande croissante de sa clientèle étudiante et soutenir l’offre diversifiée de programmes et d’activités, viendront notamment s’ajouter à l’environnement d’apprentissage déjà en place : un gymnase double doté d’une mezzanine, une salle d’entraînement de fine pointe, une salle polyvalente moderne, des locaux multifonctionnels de classe et d’activités, un toit-terrasse, une classe extérieure, de même que des vestiaires.

Les travaux débutent à l’été 2021 et l’Externat vise intégrer le nouveau pavillon sportif au début de l’automne 2022.

Situé à Rosemère, l’Externat Sacré-Cœur est un établissement d’enseignement privé de niveau secondaire qui accueille près de 1200 jeunes de la rive nord de Montréal.