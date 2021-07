Un nouveau camion d’aqueduc pour Sainte-Thérèse

Le Service des travaux publics, parcs et bâtiments de la Ville de Sainte-Thérèse a récemment fait l’acquisition d’un nouveau camion dédié à l’entretien du réseau d’aqueduc. Celui-ci vient remplacer l’ancien modèle, qui était en service depuis 1997.

Ce type de véhicule est indispensable pour la Ville, il s’agit d’une unité mobile qui permet aux équipes d’opérer rapidement lors de bris de conduite, de vanne ou d’entrée de service. Il est aussi utilisé pour la réparation et l’entretien des bornes incendie, ainsi que pour la localisation de services comme les conduites d’eau, d’égout et de fils de lampadaires.

« Cette nouvelle acquisition permet d’optimiser les ressources du Service des travaux publics, parcs et bâtiments et de poursuivre notre objectif d’améliorer la qualité de vie des Thérésiennes et des Thérésiens. Utilisé pour répondre à des urgences, ce camion permettra d’améliorer la rapidité du service offert à la population », souligne la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Le nouveau camion est plus long et plus logeable que le précédent, contenant même un espace de travail à l’intérieur. Il possède également plus d’éclairage permettant de travailler efficacement en soirée. Ainsi, il répond aux nouveaux besoins et à la réalité d’aujourd’hui. Il est également muni de divers équipements, tels qu’une machine à pression et à vapeur, un bras articulé avec un treuil pour les objets lourds, un compresseur puissant pour l’outillage et une alimentation hydraulique.

« Pour assurer le bon fonctionnement des infrastructures de Sainte-Thérèse, il est important de doter nos employés des bons outils de travail. La Ville est donc heureuse d’avoir en sa possession un nouveau camion, plus récent et mieux adapté aux besoins d’entretien et de réparation du réseau d’aqueduc », mentionne le conseiller municipal du district Lonergan et maire suppléant, monsieur Luc Vézina.