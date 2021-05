Un mois de mai pour marcher… pas à pas à la Fondation Sercan

À nouveau cette année, et pour les raisons que l’on sait, c’est à distance que se déroulera la Marche Pas à Pas organisée au profit de la Fondation Sercan. Les profits recueillis permettront notamment de financer les services offerts gratuitement par la Maison de soins palliatifs Sercan, la seule du genre dans les Basses-Laurentides à accueillir et à accompagner respectueusement des personnes ayant un pronostic de fin de vie.

Durant tout le mois de mai, la Fondation Sercan invite ainsi la population à marcher et à bouger en l’honneur des personnes qui sont touchées par le cancer ou qui en sont décédé. En guise de support à cette activité de financement virtuelle, on invite aussi les participants à verser une contribution volontaire.

L’an dernier, 150 participants avaient répondu à l’invitation alors lancée, permettant d’amasser un montant de 19 000 $. Pour ce mois de mai, les organisateurs visent cette fois à recueillir 25 000 $.

Pour des soins palliatifs de qualité

Depuis son ouverture en 2005, à Saint-Eustache, la Maison Sercan a accueilli à elle seule plus de 1 000 patients dans l’une des sept chambres privées dont elle dispose, leur permettant de vivre leurs derniers moments dans la dignité.

«La Fondation Sercan a besoin, plus que jamais, de l’appui de la population. Grâce aux dons et aux activités de financement, des soins palliatifs de qualité sont offerts 24h sur 24 aux personnes en fin de vie de notre communauté. Merci de votre confiance!», de souligner, dans un communiqué de presse, la directrice générale, Vickie Boisvert.

En fait, 93 % des dons amassés serviront à offrir des soins palliatifs de qualité, mais aussi, via l’organisme Sercan, que chapeaute également la Fondation Sercan, à assurer divers services (transport médical, soutien de groupe et individuel, prêt de prothèses capillaires et autres) aux gens atteints du cancer, à leurs proches et aux personnes endeuillées.

Chaque année, la Fondation Sercan doit, après les subventions gouvernementales reçues, amasser 640 000 $ en organisant différentes activités de financement, une mission rendue encore plus difficile ces temps-ci, en raison de la COVID-19, qui a forcé l’annulation de plusieurs activités de financement habituelles au cours des 16 derniers mois.

Comment participer?

Les personnes qui souhaitent prendre part à cette Marche Pas à Pas sont invitées à s’y inscrire dès maintenant en communiquant au 450 491-1912, poste 202, ou en écrivant à l’adresse courriel communication@maisonsercan.ca. Également, les participants sont encouragés à envoyer une photo ou une vidéo de leur marche à financement@maisonsercan.ca ou sur la page [www.facebook.com/maisonsercan/].

Cette édition 2021 de la Marche Pas à Pas bénéficiera également de l’apport de cinq collaborateurs qui offriront, du lundi au jeudi, des capsules sur la santé et le bien-être sur cette même page [www.facebook.com/maisonsercan/]. Il s’agit de Serge Vachon (Cardio plein air Oka-Deux-Montagnes), Gilles Gosselin et Fred Forgues, [Studio Xollox), Grace Shaw (Studio Pilates et Plus) et Karine Champagne.

Pour en savoir davantage sur la Fondation Sercan et les organismes qu’elle chapeaute, verser un don ou connaître les autres activités de financement en cours et à venir, il suffit de consulter le [www.maisonsercan.ca].