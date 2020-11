Un manque à gagner de 52 000 $ pour la Maison des jeunes

Pour la Maison des jeunes des Basses-Laurentides (MDJBL), la campagne de financement 1 don, 5 causes imaginée au Nord Info arrive juste à point. Privé de revenus importants en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, l’organisme peine à poursuivre sa mission auprès des jeunes de la région.

Habituellement financée en partie par les revenus engendrés par la tenue de son festin de homards au printemps et la vente de pacanes dans le temps des Fêtes, la Maison des jeunes des Basses-Laurentides n’a eu autre choix que d’annuler ces deux activités créant ainsi un vide dans son budget annuel.

«Cette année, nous avions le vent dans les voiles financièrement, mais l’an prochain, ce sera une autre paire de manches ! Nous avons un manque à gagner de 52 000 $», lance d’emblée Manon Coursol, directrice générale de la MDJBL qui voit défiler, bon an mal an, quelque 3000 jeunes dans ses locaux de Sainte-Thérèse.

Les sommes récoltées en marge des activités-bénéfices organisées tout au long de l’année servent justement à aménager et à rénover cette maison de même qu’à se procurer de nouveaux équipements afin de favoriser, par exemple, la pratique de la musique ou du théâtre ou encore la tenue des cuisines collectives. Au final, l’argent amassé permet à la MDJBL de favoriser le développement des dizaines de jeunes qui la visitent chaque semaine en quête d’un ami, de conseils ou de solutions aux problèmes qu’ils vivent.

Sur rendez-vous

Entre avril 2019 et mars 2020, avant que ne frappe de plein fouet la pandémie de COVID-19, pas moins de 2837 jeunes âgés de 12 à 17 ans ont fréquenté la Maison des jeunes de Basses-Laurentides. Ils y sont venus pour se retrouver entre amis, faire leur devoir, s’amuser et y rencontrer les intervenants.

Depuis mars dernier toutefois, les choses ont bien changé. Fini les rencontres en groupe. Les jeunes se retrouvent dorénavant dans les différents parcs de Sainte-Thérèse, tel les parcs Richelieu et Ducharme. Plus que jamais auparavant, ce sont les intervenants qui vont à leur rencontre et qui effectuent ce qu’ils appellent le travail de milieu.

«Présentement, on roule sur rendez-vous, indique Manon Coursol. On voit les jeunes un à un. Ce qui veut dire que nous voyons en moyenne cinq ou six jeunes par jour. Ce n’est pas facile lorsqu’on pense que nous avions l’habitude d’en accueillir de 25 à 30 chaque soir !».

Il a donc fallu repenser la façon de faire afin de s’adapter à la situation actuelle car ce n’est pas parce qu’une pandémie secoue la planète que les jeunes n’ont plus besoin de services ou d’une oreille pour les écouter.

«Les intervenants n’ont pas de plaisir actuellement puisque notre mission première est de rassembler les jeunes. Notre clientèle en est une qui vit une foule de difficultés diverses. Nous continuons de lui tendre la main, mais de façon individuelle», d’ajouter Mme Coursol qui invite la population en général et les entrepreneurs en particulier à donner généreusement en cette période de collecte de fonds.

1 don, 5 causes

Pour donner, rien de plus facile. Toutes les plateformes du Nord Info ont été mises à profit. D’abord, il est possible d’aider les cinq organismes parrainés, soit les fondations du Collège Lionel-Groulx et des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve, Parrainage civique Basses-Laurentides, La Licorne ainsi que la Maison des jeunes des Basses-Laurentides, en se procurant des certificats cadeaux sur la plateforme rabaischocs.com ou en achetant des produits et services sur jytrouvetout.ca.

Les entrepreneurs de la région sont par ailleurs invités à devenir partenaires financiers de cette belle aventure communautaire, déjà présentée par les caisses Desjardins Thérèse-De Blainville et de l’Envolée.

«En cette période fragile, a dit Christian Paradis, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Envolée, il est important plus que jamais de soutenir les organismes qui veillent au maintien des activités à leur intention. Notre appui à la campagne 1 don, 5 causes vient, entre autres, répondre à un désir d’agir au bénéfice des membres et soutenir, entre autres, la Maison des jeunes des Basses-Laurentides, qui a pour mission de faire rayonner la clientèle jeunesse et répondre à ses besoins».

Les dons sont évidemment acceptés. Et par dessus tout, il importe de partager cette information au plus grand nombre afin de s’assurer de faire une différence dans la vie de milliers de résidents de Thérèse-De Blainville.