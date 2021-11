« Un mandat fort et une équipe solide » pour Marlene Cordato

À quelques jours du scrutin, la mairesse Marlene Cordato poursuit ses rencontres avec les citoyens. Entourée des membres de son équipe, elle demeure persuadée que ses réalisations passées, jumelées aux propositions contenues dans sa plateforme électorale, sauront répondre aux attentes des citoyens. Mairesse depuis 2009, Mme Cordato sollicite ainsi un 4e mandat.

« Je suis fière de mon équipe. La moitié des candidats ont moins de 40 ans. Ils représentent les intérêts des jeunes et des familles. Avec eux, j’ai confiance que l’environnement sera à la base de chacune de nos décisions. Grâce à eux et aux autres candidats d’expérience, nous sommes en mesure de bien comprendre les préoccupations de l’ensemble des citoyens », déclare-t-elle.

« Nous avons échangé avec près de 11 000 citoyens sur leur vision de Boisbriand, leurs préoccupations et leurs priorités. Notre programme reflète d’ailleurs parfaitement ces enjeux », indique le candidat Érick Rémy, conseiller municipal depuis 2017.

« Depuis 65 jours, les gens nous ont accueillis avec tellement de gentillesse. Ils ont une connaissance parfois très pointue des enjeux dans leur secteur », souligne Lejla Aliefendic, candidate dans le district Brosseau.

Désinformation et conflit d’intérêts

Mme Cordato déplore toutefois la désinformation véhiculée par certains candidats indépendants. « Nous avons dû corriger plusieurs informations erronées, voire fausses. Ces méthodes sont révolues et irrespectueuses de nos citoyens », pointe-t-elle avant d’ajouter « le seul objectif d’un élu est d’être au service du citoyen et de prendre les meilleures décisions dans l’intérêt du bien commun. C’est précisément ce que mon équipe et moi proposons. »

Elle dit s’inquiéter aussi de l’apparent conflit d’intérêts causé par le fait que la candidate à la mairie Christine Beaudette soit la conjointe du directeur du Service de la sécurité incendie de la Ville de Boisbriand. « Depuis mon arrivée à la mairie, en 2009, la Ville jouit d’une excellente réputation. Les gens sont fiers d’y vivre et d’y travailler. Je trouverais regrettable que ce conflit vienne entacher cette réputation », souligne-t-elle.

« La force de notre parti, c’est de travailler en équipe pour donner une valeur ajoutée aux projets. Nous sommes en constante discussion, à l’écoute des autres », mentionne à son tour Olivier Morin-Gauthier, candidat dans le district Dion. Son collègue Jean-François Hecq, candidat dans le district Desjardins et conseiller municipal depuis 2017, abonde dans le même sens : « Être une équipe nous permet de discuter entre nous avec respect et en toute bonne foi, malgré les divergences d’opinions occasionnelles. C’est ce qui fait notre force. »

« La bonne santé financière de la Ville a permis de restaurer des parcs, de refaire des infrastructures et d’offrir davantage d’activités aux citoyens et c’est ainsi que nous comptons poursuivre », souligne à son tour Martin Tétreault, candidat dans le district Dubois.

« Nous avons dû être rigoureux dans notre gestion pour y arriver. C’est cette expérience que je souhaite mettre à profit en continuant d’offrir des services de qualité, répondre aux enjeux des citoyens et contrôler les finances publiques », ajoute Mme Cordato. Elle invite les citoyens à lui redonner leur confiance pour maintenir le cap et continuer de permettre à Boisbriand de se démarquer.

Pour en savoir plus sur les candidats de l’équipe du Ralliement des citoyens de Boisbriand, rendez-vous sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Marlene2021