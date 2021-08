Un logo significatif pour Christine Beaudette à Boisbriand

(CA) - Candidate à la mairie de Boisbriand en vue des élections municipales de novembre, Christine Beaudette et les huit candidats indépendants qui l’appuient dans sa course ont imaginé un logo qui, disent-ils, les représente bien.

Le logo est en effet composé de huit trigones de couleur qui représentent la personnalité distincte de chacun des candidats. Ceux-ci convergent vers un centre névralgique qui est identifié par le cercle blanc central. Ce cercle représentant la candidate à la mairie (Christine Beaudette) et son intention de regrouper les objectifs et les besoins de tous les districts de la ville dans la réalisation des projets « en assurant une gestion saine, dynamique, et rassembleuse », écrit-elle dans un communiqué de presse reçu lundi au NORD INFO.

« Il est important que chacun des candidats possède et conserve sa propre couleur, son expérience et sa personnalité autour de la table du conseil. Je trouve essentiel que tous les élus aient l’opportunité de poser des questions et de faire part des enjeux des citoyens de son district afin de favoriser une prise de décision éclairée pour l’ensemble des citoyens de la Ville de Boisbriand », ajoute Mme Beaudette.

Au nom des candidats indépendants, Jonathan Thibault, candidat et conseiller actuel du district #4, indique que la présence d’un élu du Regroupement des candidats indépendants dans chacun des districts de la ville « permettra de bien représenter les enjeux des citoyens, sans contrainte et sans adhésion à des orientations partisanes préalablement imposées selon la vision et les orientations d’un chef de parti ».

« Nous sommes unanimes ! », dit-il.

Dans l’objectif de bien représenter les citoyens et de connaitre les priorités et les enjeux qui leur tiennent à cœur, les candidats indépendants du Regroupement iront à leur rencontre tout au long des prochaines semaines. Pour en savoir plus, il suffit de visiter [lademocratiesactive.ca].