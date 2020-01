Un jeune conducteur de 17 ans est arrêté

Vers 2 h 45 la nuit dernière, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de la Rivière-du-Nord, ont capté un véhicule circulant à plus de 145 km/h dans une zone de 100 km/h sur l’autoroute 15 Nord, au km 39 dans le secteur de Mirabel.

Les policiers ont dû poursuivre le conducteur qui ne s’est pas immobilisé et qui a emprunté la sortie 41, dans le secteur de Saint-Jérôme tout en effectuant plusieurs infractions au code de la sécurité routière. Le conducteur a immobilisé son véhicule à l’intersection de la rue Frontenac et Duvernay, à Saint-Jérôme.

Lorsque les policiers sont arrivés à la hauteur du conducteur, ils ont constaté que ce dernier était en train de consommer une boisson alcoolisée. Le conducteur a été arrêté puis conduit au poste de la Sûreté du Québec.

Le jeune homme de 17 ans, de Saint-Jérôme, qui était soumis à la mesure zéro alcool, car il possédait un permis d’apprenti-conducteur, a été arrêté puis libéré sur promesse à comparaitre. Il doit revenir devant la justice à une date ultérieure, au Palais de justice de Saint-Jérôme où il pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies.

En plus de voir son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour une période de 30 jours, le suspect va recevoir plusieurs constats d’infraction totalisant 1 280$ et l’ajout de 13 points d’inaptitude à son dossier de conduite, dont un pour avoir conduit un véhicule sans être assisté d’une personne qui était en mesure de lui fournir aide et conseil, avoir conduit alors qu’il est soumis à la mesure zéro alcool, excès de vitesse ainsi que pour avoir consommé une boisson alcoolisée sur un chemin public.