Un investissement de 1,2 milliard $ à Mirabel

Une annonce d’investissement conjoint entre Airbus et le gouvernement du Québec de 1,2 milliard $ a été fait le 4 février dernier. Cet argent est investi dans la fabrication des A220, cette série que l’on connait également sous le nom de CSeries.

« Dans des temps où on essaie de relancer l’économie dans plusieurs domaines, avec une nouvelle comme celle-là, on ne peut qu’être positif. Ça vient consolider 2500 emplois. » souligne M. Patrick Charbonneau, maire de Mirabel.

Le pôle aéronautique est très important pour la région, mais également pour le Québec. « On sait qu’il y a beaucoup d’employés de Airbus qui sont citoyens de Mirabel donc on se réjouit pour eux et pour toutes les retombées que ça va apporter. » ajoute-t-il.

Le montant investit servira à maintenir les emplois dans la région. Le gouvernement du Québec investira 300 millions $US et Airbus ajoutera 900 millions $.

Avant cette annonce, le Québec avait investi 1,3 milliard $ dans le programme de la CSeries.