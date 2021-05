Un incendie a mobilisé des pompiers durant presque 40 heures

Un spectaculaire incendie a nécessité l’intervention des pompiers de Sainte-Thérèse durant presque 40 heures, quand une explosion de poussière est survenue, le samedi 8 mai, en milieu d’après-midi, à la compagnie Commonwealth Plywood, située sur le boulevard du Curé-Labelle.

Arrivés sur les lieux samedi dernier, vers 15 h 30, après avoir été alertés par la centrale du 9-1-1, ce n’est que lundi matin, vers 7 h, lorsque les premiers employés de l’entreprise sont arrivés au travail, que les pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse ont finalement quitté la place après s’être assurés que tout était sous contrôle.

«Nos pompiers ont surveillé toute la nuit pour éviter une reprise du feu. Avec les copeaux de bois, on ne sait jamais. Les employés de Commonwealth Plywood vont prendre en charge la suite des choses et s’il y a quoi que ce soit, ils vont nous rappeler», d’expliquer, lundi matin, le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse, Christian Legault, à votre hebdo NORD INFO.

Un silo à surveiller de près

Rappelons qu’une explosion de poussière, selon l’hypothèse privilégiée à ce moment-ci, serait à l’origine de cet incendie qui a touché la partie arrière du bâtiment de l’entreprise, là où se trouvent un silo contenant des copeaux de bois, des convoyeurs et autres équipements techniques pour le sciage du bois, ainsi que des palettes de bois et des amas de copeaux.

Les premiers pompiers ont immédiatement travaillé à circonscrire le brasier afin d’éviter que celui-ci ne se propage au reste du bâtiment, une intervention qui a permis de limiter les dommages, d’indiquer M. Legault. Mais après avoir maîtrisé les flammes, les pompiers ont eu maille à partir avec l’immense silo duquel émanait toujours de la fumée.

«Ce qui cause problème, ce matin [dimanche], c’est le silo qui, à un certain moment, menaçait de tomber. Nous avons mis beaucoup d’eau dans le silo, mais nous ne sommes pas certains d’avoir tout éteint à 100 % à l’intérieur, car de la fumée en sort. Une entreprise spécialisée est arrivée pour aspirer tous les copeaux qui s’y trouvent à l’extérieur, pour que nous puissions les éteindre. On n’a pas le choix, il faut vider le silo», avait alors expliqué, dimanche matin, M. Legault, qui entrevoyait à ce moment que ses pompiers seraient sur les lieux pendant une bonne partie de la journée.

Une cinquantaine de pompiers mobilisés

Au plus fort de l’incendie, pas moins d’ne cinquantaine de pompiers, provenant de services sécurité incendie de municipalités environnante (Boisbriand, Blainville, Bois-de-Filion, Deux-Montagnes, Mirabel, Terrebonne, Saint-Eustache et Sainte-Anne-des-Plaines), ont été mobilisés pour combattre le sinistre.

L’un d’eux, un pompier de Saint-Eustache, a d’ailleurs été légèrement blessé durant l’intervention quand des débris du toit lui sont tombés sur la tête. Il a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution.

Une enquête verra maintenant à établir si l’hypothèse d’une explosion de poussière a bel et bien été la source de cet incendie qui n’est pas le premier, incidemment, à survenir à cet endroit, le plus récent datant du mois de novembre dernier.

L’entreprise a aussi vu, en mars dernier, son usine de transformation de bois, à La Tuque, être complètement ravagée par un incendie qui aurait été provoqué par des travaux qui avaient été effectués sur la structure du bâtiment.