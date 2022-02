Un hommage pour le Mois de l’histoire des Noirs

Février est dédié au Mois de l’histoire des Noirs afin d’honorer l’héritage des noirs et de leurs communautés. Cette commémoration annuelle est donc l’occasion de mettre en lumière les contributions quotidiennes qu’apporte la communauté ethnoculturelle. Dans ce sens, un entrepreneur de Blainville qui œuvre dans le système de santé souligne la diversité culturelle dans son domaine.

« Les acteurs de la diversité culturelle sont un pilier majeur de notre réseau de la santé », affirme Félix Seka du Groupe Serenis à Blainville, une agence privée de placement de professionnels de la santé et de soins à domicile. Tous deux directeurs du territoire Thérèse-de Blainville chez Groupe Serenis, M. Seka et sa femme Eveline tiennent à promouvoir l’importance de la diversité culturelle au sein du réseau à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs.

« Quand on s’est lancé en affaires avec Serenis il y a cinq ans, on a vite constaté dans nos recrutements et dans les personnes qui sont employées, que la majorité est issue de la communauté ethnoculturelle sans même qu’on ait une politique dans ce sens », se souvient M. Seka quant aux 95% de leurs employés qui sont des acteurs de la diversité culturelle.

« La plupart des employés de notre franchise à Blainville, ce sont des infirmières ou des préposés aux bénéficiaires par exemple, qui sont issus de la communauté ethnoculturelle », précise M. Seka qui fait le pont avec son vécu en Côte d’Ivoire, son pays d’origine : « Les gens qui sont dans le milieu de la santé, de ce que j’ai vécu en Afrique de l’Ouest, ce sont des personnes qui aiment prendre soin des autres. C’est naturel avant même que ce soit un emploi et dans le milieu de la santé, c’est quelque chose qui est très important ».

Une célébration toujours nécessaire

Pour M. Seka, le Mois de l’histoire des Noirs est encore important dans la mesure où il s’agit d’une reconnaissance significative au Canada. « L’histoire des Noirs en général, c’est une histoire qui est très chargée d’émotions. Pour moi, c’est une reconnaissance parce que les noirs ont contribué d’une certaine façon au développement de ce beau pays », soutient-il.

Célébrée pour la première fois aux États-Unis en 1976, cette commémoration annuelle a toutefois évolué au fil du temps. « En 2022, c’est un peu plus facile d’en parler que ce l’était autrefois. Il y a quelques années, ce n’était pas aussi évident. Heureusement, les choses ont vraiment changé, mais ça demeure l’histoire », constate M. Seka.

Arrivé avec sa femme en sol québécois en 2010 et résidant depuis quelques années à Blainville, M. Seka profite de l’occasion pour témoigner sa magnifique expérience dans la région : « On a été très bien accueilli, notre expérience a été formidable. Aujourd’hui, on se sent tellement bien et on est très bien entouré. Oui, on a travaillé pour prendre notre place, mais c’est aussi parce qu’on nous a laissé cette place ».