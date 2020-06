«Un grand homme», dit la mairesse de Sainte-Thérèse

Le 25 mai, à l’âge de 71 ans, le Thérésien Louis Lauzon, reconnu pour ses années de bénévolat dans la région, a succombé à un cancer. La journée même, et encore aujourd’hui, les hommages ne cessent d’affluer.

Conseiller municipal à Sainte-Thérèse pendant plus de 30 ans, la Ville n’a pas tardé à exprimer sa tristesse et ses sympathies à l’égard de la famille du défunt. Nommé «Citoyen d’honneur» en 2018, «ce grand homme, a souligné la mairesse Sylvie Surprenant, aura marqué Sainte-Thérèse par son engagement envers sa Ville, ainsi que dans le milieu des sports et des loisirs».

«Monsieur Lauzon, a poursuivi Mme Surprenant, s’est investi corps et âme en tant que bénévole pour une panoplie d’organismes. Les jeunes et les moins jeunes qui ont eu la chance de le côtoyer dans l’un de ses nombreux engagements sauront le dire : Louis Lauzon était un homme de coeur et passionné», a ajouté Mme Surprenant.

Résidant de Sainte-Thérèse, Louis Lauzon s’est bénévolement impliqué auprès des jeunes pendant près de 50 ans, à l’organisation du Tournoi provincial Pee-Wee de Sainte-Thérèse, entre autres.

D’autres éloges

Loisirs Laurentides, à qui M. Lauzon a consacré quelque 12 années de sa vie, dont 9 à titre de président de 2006 à 2018, a été parmi les premiers à rendre hommage au défunt, exprimant sa grande tristesse par le biais d’un communiqué de presse et sur les réseaux sociaux.

«C’est un morceau considérable de l’histoire de Loisirs Laurentides qui s’est éteint, écrit Michael Leduc, président actuel de l’organisme. Louis était un homme dévoué et un passionné de sport. Il s’est impliqué beaucoup dans les activités de Loisirs Laurentides et affectionnait particulièrement le programme des Jeux du Québec. Il fut missionnaire de la délégation des Laurentides lors de nombreuses finales provinciales. C’était un homme qui aimait les jeunes et les gens».

Ayant eu l’opportunité de le côtoyer sur une base régulière pendant près de 12 ans, M. Leduc connaissait bien Louis Lauzon qui agissait, pour lui, comme un mentor l’aurait fait.

«J’ai beaucoup appris de Louis au cours de ces années. J’avais de grosses pointures à chausser en prenant son relais à la présidence du conseil d’administration. Je suis reconnaissant pour son sens du partage ainsi que de sa vision du sport et des loisirs pour les résidents de la grande région des Laurentides».

De nombreux honneurs

Louis Lauzon aura reçu plusieurs honneurs au cours de sa longue carrière de bénévole, dont le Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, qui lui a été attribué en 2019. Toutefois, comme il l’avait mentionné lors d’une entrevue accordée au NORD INFO en mai 2019, le plus bel honneur était celui de savoir que, par ses enseignements, il avait changé la vie d’un jeune.

S’il pouvait lire tous les éloges qui lui ont été adressés ces derniers jours, il en serait certainement bien heureux.

Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Martin (Myriame) ainsi que ses 4 petits-enfants, Mathis, Sandrine, Milie et Justin.

Il laisse également sa mère Mme Thérèse Bastien, ses frères et sœurs, Bernard, Paul, Jacques, Gilles, Danielle, Michel, Richard et Sylvie, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces et autres parents et amis.

La famille recevra vos condoléances dès le vendredi 5 juin de 14 à 17h et de 19h à 22h, samedi 6 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h, dimanche 7 juin de 9h à 11h au Complexe Funéraire Goyer, 105 boul. Desjardins Est, Sainte-Thérèse. En raison des circonstances actuelles, un hommage lui sera rendu ce même dimanche à 11h dans l’intimité. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société pour la recherche sur le cancer.