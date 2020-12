Un gel des taxes foncières en 2021 à Sainte-Thérèse

Les membres du conseil municipal de Sainte-Thérèse ont officiellement adopté le budget 2021 de la Ville lors de la séance extraordinaire tenue le 7 décembre. Ce faisant, ils ont confirmé un gel des taxes foncières pour tous les propriétaires thérésiens.

Se chiffrant à 59 502 100 $, le budget 2021 de Sainte-Thérèse représente une augmentation de 1,4 %, soit 845 300 $ de plus qu’en 2020.

«Je suis fière d’adopter un budget équilibré qui donnera un répit aux contribuables thérésiens en 2021, grâce entre autres à l’octroi d’une aide financière du gouvernement québécois. Lors de la préparation budgétaire, l’une de nos principales préoccupations est de ne pas alourdir le fardeau fiscal de la population et cette décision en fait foi», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

L’ensemble des employés municipaux est habité par le désir d’offrir une qualité de vie exemplaire à toutes les générations. Ils font preuve d’une grande agilité pour assurer la continuité des services offerts, tout en tenant compte des particularités imposées par le contexte actuel.

«Il est d’autant plus difficile de parler d’avenir avec l’instabilité caractérisant l’évolution de la pandémie de COVID-19. Toutefois, en matière de finances municipales, la population thérésienne peut être assurée qu’une chose demeure: notre priorité de prendre des décisions responsables, dans le meilleur intérêt de l’ensemble des citoyens», a ajouté la mairesse.

Le Discours du budget 2021 et le Programme triennal d’immobilisations 2021, 2022 et 2023 sont en ligne au [www.sainte therese.ca] > Ville > Administration municipale > Finances. De plus, les citoyens peuvent consulter gratuitement l’évaluation de leur propriété sous Services aux citoyens > Services en ligne.