Un événement virtuel pour souligner la persévérance scolaire!

L’édition 2021 des Journées de la persévérance scolaire, un rendez-vous annuel dédié aux élèves québécois, se déroulera du 15 au 19 février. En raison des circonstances actuelles, un grand rassemblement aura lieu, mais en formule virtuelle et en direct, le mercredi 17 février prochain, à 13 h.

C’est Laurent Duvernay-Tardif qui sera l’animateur, lui qui agit à titre de porte-parole pour une troisième année consécutive. Ce médecin est au front dans la bataille contre le COVID-19, mais il est également reconnu à titre de membre des Chiefs de Kansas City, de la «National Football League» (NFL).

Des invités-surprises seront également de la partie, dans le cadre d’un événement dédié aux classes du Québec et de 3e cycle, de niveaux primaire et secondaire. Il s’agira ici d’un moment visant à inspirer, encourager et motiver les élèves. Dans le cadre de ce «rassemblement» axé sur la jeunesse et la persévérance, Laurent Duvernay-Tardif répondra à plusieurs questions qui auront été préalablement formulées et envoyées par ses convives.

«Évidemment, 2021 n’est pas une année comme les autres. Nous voulons faire les choses différemment! Je vous convie donc, tous les jeunes, que vous soyez à la fin de vos études primaires ou secondaires, à un événement virtuel. Que vous soyez en classe ou à la maison, vous pourrez assister à cet événement avec moi et des invités; des politiciens, des sportifs et même certains de mes amis», lance l’animateur, lui qui qualifie déjà le tout d’amusant et de motivant. «Cela nous permettra de terminer l’année scolaire en beauté!»

Il n’est pas trop tard!

Si ce n’est pas déjà fait, les enseignants de 3e cycle d’institutions primaires et secondaires, de Mirabel ou ailleurs, peuvent inscrire leur classe à l’événement. Il suffit de visiter le site officiel des Journées de la persévérance scolaire et de remplir un formulaire, pour le soumettre avant le mercredi 10 février prochain. Comme mentionné, les élèves peuvent participer à l’activité spéciale, que ce soit en présentiel (en classe), ou à la maison.

Pour plus d’informations, visitez le [www.journeesperseverancescolaire.com].