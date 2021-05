Un événement pour les chercheurs d’emploi âgés de 45 ans et plus

Ce n’est pas d’hier que les travailleurs de 55 ans et plus représentent une main-d’œuvre de qualité à considérer pour les employeurs; un créneau qui s’élargit puisqu’il englobe maintenant les 45 ans et plus. Et dans la région des Laurentides, le nombre de ces travailleurs que l’on n’hésite pas qualifier comme étant «expérimentés» est d’ailleurs en forte croissance.

C’est justement pour permettre à des employeurs à la recherche de tels travailleurs que l’événement «Miser 45+» sera organisé pour une deuxième fois dans la région des Laurentides, au mois de juin prochain, mais de façon virtuelle cette fois-ci en raison, bien sûr, de la COVID-19.

Un bassin de recrutement diversifié

Si les perceptions changent petit à petit, au fil des ans, certaines persistent, comme, par exemple, le fait que les travailleurs d’expérience coûtent trop cher à embaucher par rapport aux plus jeunes ou que, passé 45 ou 55 ans, ces travailleurs ne pensent qu’à la retraite et n’ont plus le désir de travailler.

Au contraire, vous diront les conseillers en emploi de CIBLE-EMPLOI, du Centre d’intégration en emploi Laurentides et de Zone Emploi d’Antoine-Labelle, il serait dommage pour les employeurs de se priver de la richesse de tous les groupes d’âge de travailleurs, y compris les 45 ans et plus qui souhaitent se trouver un nouvel emploi ou encore travailler un certain nombre d’heures par semaine.

«[Ces travailleurs] représentent un avantage certain pour la région. Il s’agit d’un bassin de recrutement diversifié, constitué de personnes non seulement qualifiées, mais aussi appréciées pour leur grande éthique du travail, leur savoir-être et leur disponibilité. Le maintien ou le retour en emploi des travailleurs expérimentés est souhaitable pour la sauvegarde de notre économie régionale», d’indiquer les organisateurs de l’événement.

Les détails de l’événement

Bénéficiant de la participation financière de Services Québec des Laurentides, l’événement est incidemment rendu possible grâce à la collaboration de CIBLE-EMPLOI, du Centre d’intégration en emploi Laurentides et de Zone Emploi d’Antoine-Labelle qui militent pour l’embauche des travailleurs expérimentés. D’autres partenaires s’ajoutent également à la liste, entre autres le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Thérèse-De-Blainville, Intégration-Travail Laurentides (ITL) et Coco-Boulot.

Le tout se déroulera sur trois journées, une pour les Basses-Laurentides (le mardi 1er juin), une pour le centre des Laurentides (le mercredi 2 juin) et une pour les Hautes-Laurentides (le jeudi 3 juin). Les employeurs peuvent s’inscrire à l’événement en en remplissant un formulaire via le [https://form.jotform.com/Miser_info/Miser45plus]. Même si la date limite était fixée au 30 avril, les organisateurs accepteront les employeurs qui s’inscriront passé cette date.

Quant aux travailleurs concernés et intéressés, ils pourront prendre rendez-vous, à partir du 10 mai avec l’une des entreprises participantes via la plateforme [https://emploi45plus.ca], où s’y trouve également des conseils pour les travailleurs afin de bien se préparer à leurs entrevues.